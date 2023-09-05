وزارة التعليم السعودية تحدد آلية نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة

حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة 2017، ومحرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، ومتابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع