وزارة التعليم السعودية تحدد آلية نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة
أصدرت وزارة التعليم السعودية تعميماً يتضمن القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة.
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حدد التعميم الحالات التي يجوز فيها نقل شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة، وهي:
- الحالات الطبية: مرض المعلم أو المعلمة، أو مرض أحد الأبناء، أو مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة، أو مرض والد المعلم أو المعلمة، أو مرض والدة المعلم أو المعلمة.
- الحالات الاجتماعية: المعلم الوحيد، أو وفاة والد المعلم، أو وفاة زوج المعلمة، أو وفاة زوجة المعلم، أو سجن زوج المعلمة أو والد المعلمة.
آلية عمل اللجنة
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- تشكل لجنة رئيسية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة، تتبع جهاز الوزارة، وتضم في عضويتها مدير عام شؤون المعلمين، وعضوًا طبيًا متخصصًا، وعضوًا من إدارة التربية الخاصة، وعضوًا اجتماعيًا، وأميناً للجنة.
- تختص اللجنة الرئيسية بدراسة طلبات النقل بين قطاعات النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية، وتبت في الطلبات المرفوعة لها خلال 10 أيام عمل من وصول الطلب إليها. وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها الحالة.
- وتشكل لجنة فرعية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة في كل إدارة تعليم، برئاسة المساعد للشؤون المدرسية، وعضوية مدير شؤون المعلمين، ومدير التربية الخاصة (بنين وبنات)، وطبيب، وأميناً للجنة (دون حق التصويت).
- تختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم بدراسة طلبات النقل أو التكليف داخل القطاع لحالة (مرض المعلم)، وتتطلب لدراسة الحالة توفر تقرير طبي مفصل وحديث.
- وتجتمع اللجنة الفرعية أسبوعياً لدراسة الطلبات المقدمة لها، وتتخذ قرارها بالأغلبية، وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً.
- وترفع اللجنة الفرعية توصيتها للطلبات المتعلقة بالنقل/ التكليف إلى قطاعات خارجية إلكترونياً إلى اللجنة الرئيسية بعد تحقيقها للضوابط الواردة في هذه القواعد التنظيمية.