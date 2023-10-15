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“وزارة التعليم” الإعلان عن جداول الحصص الدراسية في الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول 1445

دعاء الألفي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جداول الحصص الدراسية في الأسبوع التاسع لجميع المراحل التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول 1445، وذلك عبر قنوات عين أو منصة مدرستي، ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي بدأ داخل المملكة منذ عدة أسابيع، وقد تم تقسيمه إلى ثلاث فصول دراسية بالإضافة إلى عدد من الإجازات المطولة.

"وزارة التعليم" الإعلان عن جداول الحصص الدراسية في الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول 1445

شعار وزارة التعليم السعودية _مصدر الصورة: الموقع الرسمي للوزارة مع التعديل عليها

جدول دروس الحصص

أعلنت قنوات عين من خلال موقعها الرسمي على منصة “إكس” عن جداول دروس الحصص في الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول، ويتم بث الدروس من خلال تردد عرب سات 12437 عمودي 27500 أو من خلال قناة اليوتيوب التعليمية، وقد تم توزيع الجدول لجميع المراحل التعليمية على النحو الآتي:

منصة مدرستي 

تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية منذ بداية جائحة كورونا، والتي يتم الاعتماد عليها في العديد من الأمور الخاصة بسير العملية التعليمية، ويتم الانتقال إليها في حين تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

"وزارة التعليم" الإعلان عن جداول الحصص الدراسية في الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الأول 1445
شعار وزارة التعليم السعودية _مصدر الصورة: الموقع الرسمي للوزارة مع التعديل عليها
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دعاء الألفي

دعاء الألفي حاصلة على ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين منذ الصغر، وأعمل كمحررة فى موقع نجوم مصرية، وهدفي هو توصيل المعلومات القيمة والصحيحة وبأسهل وأبسط طريقة عبر موقع نجوم مصرية، أحب الكتابة وأعشق قراءة الكتب والقصص في أوقات الفراغ.

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