“وزارة التعليم” إعلان الخطة الزمنية لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 وتفعيل خدمة إلكترونية جديدة للتسجيل

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسمياً عم موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 المستجدين، وكذا أعلنت عن خدمة التسجيل الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجُدد بأولي ابتدائي، لتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في 12 ألف مدرسة حكومية، ضمن عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الوزارة تسهيلاً على أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، هذا ونوضح لكم خلال السطور التالية مراحل التسجيل وكيفية الحصول على رابط التسجيل، حيث أكدت ابتسام الشهري متحدث الوزارة، على أن الآلية الجديدة لتسجيل الطلاب المستجدين تعتمد على المفاضلة، وذلك بتطبيق عدة معايير ونقاط للمفاضلة تمكن أولياء الأمور من الحصول على الخدمة، ومن أهم هذه المعايير الجنسية ثم المسافة بين السكن والمدرسة، وكذا وجود قريب من الدرجة الأولي بالمدرسة.

موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

يبدأ التسجيل للطلاب الجُدد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445، من يوم الأحد الموافق 17 شوال الجاري، الموافق 7 مايو 2023، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 28 شوال 1445، الموافق 18 مايو 2023، وذلك للتسجيل بالمدارس الحكومية، ونوضح لكم فيما يلي الخطة الزمنية للتسجيل بمختلف المدارس تفصيلياً.

بدءًا من 17 شوال.. #وزارة_التعليم تُتيح خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية لعام 1445هـ.https://t.co/1OmOM59tPf pic.twitter.com/ZgORteN76F — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

الخطة الزمنية لتسجيل طالب جديد أولي ابتدائي 1445

نوع المدارس المتقدم عليها موعد التسجيل المدارس الحكومية من 17/10/1444 إلى 28/10/1444 من 7/5/2023 إلى 18/5/2023 مدارس تحفيظ القرآن الحكومية من خلال نظام نور من 22 ذي القعدة 1444 إلى 4 ذي الحجة 1444 من 14 يونيو 2023 إلى 22 يونيو 2023 المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، والطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المدارس الحكومية التسجيل عبر نظام نور من 22 ذي القعدة 1444 الموافق 11 يونيو 2023، إلى الأسبوع الثالث من بدأ العام الدراسي

فيديو | من خلال خدمة إلكترونية جديدة.. "التعليم" تلغي الأسبقية في "التسجيل الإلكتروني" للطلبة "المستجدين" وتعلن مواعيد التسجيل #الإخبارية pic.twitter.com/3JKcZHli1B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023

آلية التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية

تصل رسالة لولي أمر الطالب المؤهل للدخول للصف الأول الابتدائي بها رابط التسجيل.

الدخول على الرابط المرسل بالرسالة.

الاطلاع على البيانات.

تحديد الابن المراد تسجيله.

القيام بتحديد عنوان السكن.

تحديد رغبات المدارس.

إرسال الطلب.

تأكيد القبول.

رابط تسجيل طالب أولي ابتدائي بغير المدارس الحكومية

الدخول على نظام نور الإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على مربع تسجيل دخول.

كتابة البيانات المطلوبة لولي الأمر والطالب.

تحديد المدرسة المرغوب التقديم عليها.

رفع المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على حفظ ثم إرسال.

وزارة التعليم السعودية

عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، على رفع كفاءة منظومة التسجيل للطلاب المستجدين، تخفيفاً للوقت والمجهود على أولياء الأمور، حيث أطلقت هذا العام خدمة التسجيل الإلكتروني لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية، بالإضافة لخدمة التسجيل عبر نظام نور والمخصصة للراغبين في التسجيل بمدارس تحفيظ القرآن، والمدارس الأهلية والعالمية والدولية، حيث ينطلق التسجيل حسب الخطة الزمنية الموضحة بعاليه، لخدمة ما يقرب من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445.