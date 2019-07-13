وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس محدث

أعلنت وازرة التربية والتعليم اليوم في خلال تصريحات قد صدرت من داخل الوزارة أن إعتماد نتيجة الثانوية العامة سوف يكون اليوم وخلال الساعات القادمة، ويتم رصد أوائل الثانوية العامة لعام 2019 غداً ونتيجة طلاب الثانوية العامة في جمهورية مصر العربية مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

وزارة التربية والتعليم إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2019، يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي في جمهورية مصر العربية أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خلال يوم الأحد الموافق الربع عشر من الشهر الجاري، ويأمل الجميع من الطلاب في تحقيق حلمهم والتفوق بمجموع عالي، والدخول إلى كليات القمة التي تحقق للشاب المصري ما يريد وكما نعلم أن كليات القمة تتمثل في كل من كلية الطب وكلية الهندسة أولاً ويليهم الألسن والإعلام والسياسة واللإقتصاد والعلوم، وتلك الكليات غالباً ما تكون في تنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وينتظر جميع طلاب الصف الثالث الثانوى أن يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تمت عمليات التصحيح بدقة وتميز من داخل الكنترولات المدرسية وجارى مراجعة الدرجات الخاصة بطلاب الثانوية العامة في إنتظار إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، تابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية لرصد النتيجة فور الإعلان عنها، وسوف نوافيكم رابط التعرف على النتيجة.

وزارة التربية والتعليم

الثانوية العامة، ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى الإستعلام عن النتيجة فور أن يتم الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، وينتظر ما يعاد 700 ألف طالب مصري وطالبة إعلان النتيجة وسط حالة من القلق والخوف إنتظار النتيجة التي ستحدد وجهه الجميع، تابعونا في موقعنا لرصد النتائج للشهادة الثانوية العامة 2019، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

ستكون قائمة الثانوية العامةالأوائل بها نظام التعليم الجديد تابعونا في موقعنا نجوم مصرية وعرض نتيجة الشهادة الثانوية خلال ساعات قليلة من الان مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى.