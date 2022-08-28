وزارة التربية والتعليم توفر.. رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين.. مواعيد وأماكن التدريبات 2022

يمكنك الآن معرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي للمرشحين لترقيات المعلمين 2022، فهذا ما أوضحته وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما أنها أشارت إلى أنه يمكن طباعة إخطار التدريب من خلال موقع بيانات كادر المعلمين، وهذا من ضمن التسجيل لمتطلبات الحصول على شهادة الصلاحية التي من خلالها يمكن الترقي إلى وظائف المعلمين.

الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

تم إتاحة طباعة إخطارات التدريبات بمكان وموعد التدريب للمرشحين للترقي في وظائف الكادر للعام الدراسي 2023/2022 لمن تم تسجيل استيفاء المدة لهم من خلال جهة العمل الخاصة بهم، فهذا ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي الخاص بها كما أوضحت أيضا أنه عند التسجيل بكلمة المرور والبريد الموحد يجب إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد ثم إنشاء كلمة مرور شخصية جديده ولا يجب أن يطلع أي أحد على هذا الرقم.

طباعة إخطار التدريبات للمرشحين للترقي

يمكن طباعة إخطار تدريبات المرشحين بكل سهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية وهى:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ثم الدخول على نظام إدارة الكادر ( التسكين والترقي للمعلمين). ثم النقر على طباعة إخطار التدريبات للمرشحين للترقي. ثم تسجيل البريد الموحد ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمرشح للترقي. وآخر خطوة هي النقر على الدخول.

خطوات إعادة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

يمكن أن تقوم بتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك من خلال إتباع الخطوات الآتية وهى: