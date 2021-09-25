وزارة التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد

يشعر الكثير من الناس بالحيرة من تأجيل الدراسة في مصر، إثر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأجيل العام الدراسي الجديد، إثر تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوقع حدوثه مع انتشار الموجة الرابعة من الوباء.

انتشرت شائعات كثيرة قبل بدء الدراسة في مصر بخصوص قرار تأجيلها بسبب موجة الفيروس الرابعة، لكن هل هذا الخبر حقيقي أم لا؟ هذا ما سنتحدث عنه معك في الفقرات القليلة القادمة.

هل تم تأجيل الدراسة مصر

هل تم تأجيل الدراسة في مصر؟ وزير التربية والتعليم المصري رد بالتأكيد على أن موعد افتتاح العام الدراسي لم يتم تأجيله أو إلغاؤه وأن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المحدد.

ستبدأ الدراسة في الموعد المحدد وهو التاسع من الشهر المقبل، وأكد سعادته أن جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس يتخذون جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس أثناء فترة دراستهم.

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الخطة الدراسية للعام الدراسي 2021/2022.

وضعت الوزارة خطة دراسية صارمة ومتطورة للعام الدراسي الجديد، حيث سيحضر الطلاب المدرسة بشكل يومي، وكذلك تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، و توفير لقاح كورونا لجميع المعلمين والإداريين في الأيام المقبلة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، من أجل منع انتشار الفيروس وإلحاق الضرر بالعملية التعليمية.