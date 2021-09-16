وزارة التربية والتعليم تنفي شائعة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021 وتوضح موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية

على خلفية اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 بمختلف المراحل التعليمية يتابع جميع أولياء الأمور هذه الأيام آخر التطورات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن الخطة الزمنية لعام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ خلال عدة أسابيع بسيطة من الوقت الحالي وذلك بحسب ما ورد في تصريحات رسمية صادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حيث سيبدأ العام الدراسي الجديد في التاسع من شهر أكتوبر المقبل 2021، وليس ذلك فقط بل أصدر الدكتور طارق شوقي عدة قرارات أخرى ومن ضمنها تجهيز المدارس من كل النواحي واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وكذلك العاملين بالمدارس وحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد أو الأوبئة الأخرى، إضافة إلى ذلك ألزم الدكتور طارق شوقي جميع العاملين بهيئة التدريس وكذلك الإداريين بأن يقوموا بتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2021:

انتشرت الكثير من الشائعات عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع فيسبوك الذي يضم العديد من الصفحات التي تقوم بتزييف وتحريف الحقائق التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، ولكن كانت هذه الشائعات التي انتشرت مؤخراً تزعم تأجيل العام الدراسي الجديد بمختلف مراحل التعليم، ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بالتصدي لتلك الشائعات ونفت هذه الأخبار التي لا صحة لها أساساً، وأوضحت الوزارة أن هناك إجراءات من أجل حماية الطلاب من خطر احتمالية بدء المرحلة الرابعة من فيروس كورونا المستجد ولذلك لحماية الطلاب، كما أكدت بعض المصادر الموثوقة من داخل وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما تردد من أخبار مغلوطة تفيد بتأجيل الدراسة وأنه سيتم خلال أيام بسيطة فقط الاستعدادات بقرارات جديدة من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كما أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها في المدارس الحكومية والرسمية للغات.

موعد بدء العام الدراسي الجديد بجميع أنحاء مصر:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في التاسع من شهر أكتوبر المقبل وينتهي في الخامس من شهر فبراير 2022، وذلك بعد انتهاء الطلاب من اختبار النصف الأول ويبدؤون في أخذ إجازة منتصف العام والتي ستكون لمدة خمسة عشر يوماً، ثم يتم مباشرة بدء الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي الثاني والذي سينتهي في شهر يونيو ليبدأ الطلاب في اختبار نهاية العام الدراسي.