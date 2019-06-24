وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتيجة الدور الأول وجدول امتحانات الدور الثاني الصف الأول الثانوي 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي صباح اليوم الإثنين، وهي متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها اضغط هنا، وقد وضحت الوزارة أنه لا توجد درجات للطلاب، ولكن سوف تظهر نتيجة عام إما بنجاح أو رسوب الطلاب خلال الامتحانات المقررة، وقد أشادت الوزارة خلال بيانات بمدى استجابة طلاب الصف الأول الثانوي للتغيير في نظام الامتحانات الجديد.

جدول أمتحانات الدور الثاني في الصف الأول الثانوي

كما أعلنت الوزارة بعدها بساعات جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين، على أن تبدأ بأولى المواد (اللغة العربية) يوم الأحد الموافق الرابع عشر من يوليو المقبل، وتنتهي بمادة الكيمياء بتاريخ السابع والعشرون من يوليو 2019، وكان جدول الامتحان المعلن على النحو التالي

استمرار أداء امتحانات الثانوية العامة 2019

لا تزال وزارة التربية والتعليم في مصر مستمرة في متابعة ومراقبة امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث يستمر الطلاب في أداء الامتحانات الخاصة بالدور الأولى حتى الآن، كما يستمر المصححون في تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالمواد التي تم الانتهاء منها، وكما هو العادة متوقع أن تعلن الوزارة عن نتيجة الدور الأول خلال النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.

وقد تضاربت آراء الطلاب حول مدي صعوبة أسئلة الامتحان في مختلف المواد الدراسية التي تم أداء الامتحانات فيها، فما بين طلاب فرحيين بسهولة الامتحان وعدم خروجه عن الكتاب المدرسي وأخريين يشتكون من الصعوبة الواضحة، معللين ذلك باحتواء الأسئلة على بعض الجزئيات الصعبة، لكن وزارة التربية والتعليم من جهتها وضحت أن الامتحان يجب أن يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وأنه توجد بعض الأسئلة للطالب المتفوق، لكن في مجملها جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي.

← إقرأ أيضاً: