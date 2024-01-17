وزارة التربية والتعليم تعلن عن بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة؛ هل التقديم إلكترونيا أم ورقيا؟ وهل يوجد أي تغيير في الإمتحانات هذا العام 2024؟

يتساءل طلاب الثانوية العامة والأهالي عن الجديد بشأن الإمتحانات وأيضا شكل الامتحان وشكل الأسئلة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تصريحات الوزارة بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة، وبدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل استمارات التقدم لامتحانات 2024، وأيضا تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2023- 2024 على الموقع الإلكتروني حتى آخر موعد للتقديم.

وزارة التربية والتعليم تعلن عن بدء تسجيل استمارات الثانوية العامة؛ هل التقديم إلكترونيا أم ورقيا؟ وهل يوجد أي تغيير في الإمتحانات هذا العام 2024؟

تصريحات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه:

في إطار الاستعدادات الجارية لعقد إمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحانات يجب على الطلاب ملء الإستمارات بشكل إلكتروني، وأيضا بالإضافة إلى ذلك يجب حفظ البيانات وطباعتها بكل مشتملاتها.

أضافت أيضا الوزارة أنه على الطلاب تسليم الإستمارات الإلكترونية للمدارس التابعة للطالب، وتوجه أيضا الوزارة بالطلاب بضرورة التأكد من توضيح كل المواد التي يتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية.

وتشدد الوزارة على جميع الجهات المعنية الإلتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان، ولا يسمح أبدا بقبول أي استمارة بعد المواعيد المحددة إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

ويتم التقديم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال البريد الموحد لكل طالب.

ويجب على كل طالب التأكد من عدة معلومات رئيسية، أولها الاسم حيث يتم كتابة الإسم بشكل صحيح، ويكون الاسم رباعيا.

ويتم تسجيل الرقم القومي للطالب من بطاقة الرقم القومي للطالب او من شهادة الميلاد، ويجب أيضا أن يتأكد الطالب من اللغة الثانية سواء كانت لغة فرنسية أو إسبانية أو صينية أو ألمانية أو لغة إيطالية.

ويجب أيضا أن يتأكد من كافة البيانات الخاصة بالشعبة سواء الأدبية أو العلمية أو علمي علوم وعلمي رياضة بحيث يتم كتابة كل هذه البيانات بشكل دقيق إلكترونيا.

ثم يقوم الطالب بطباعة الاستمارة من على موقع الوزارة، ويأخذ الطالب الاستمارة ومجموعة من الأوراق الأخرى، منها إيصال سداد الرسوم، وسداد تأمين التابلت، وشهادة الميلاد، ويسلم هذه الأوراق في المدرسة، ثم تقوم المدارس بمراجعة هذه الإستمارات وإرسالها إلى كنترول الثانوية العامة.

هل سيحدث تغييرات في عدد الأسئلة أو شكل الأسئلة وكل ما يتعلق بأسئلة الامتحان؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن:

امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2024 لن تختلف نهائيا عن الامتحانات العام الماضي 2023، حيث لا يوجد أي تغيير في عدد الأسئلة بالنسبة للمواد الأساسية سواء المواد العلمية بالنسبة للشعبة العلمية، والمواد الأدبية بالنسبة للشعبة الأدبية.

ومواصفات امتحان الثانوية العامة لا يوجد به أي تغيير عن العام الماضي، ينقسم الامتحان إلى جزئين الجزء الأول يقدر 85% من أسئلة الامتحان، ويتم الإجابة عنه في النموذج الخاص به.

والجزء الثاني مقالي ويتضمن 15% من درجة المادة، ويتم الإجابة عنه في كراسة الإجابة المخصصة له، ويتم التصحيح إلكترونيا بالنسبة للأسئلة المقالية أو الإختيار من متعدد.

وبدأت الوزارة بشكل رسمي التجهيز لامتحانات الثانوية العامة وسير عملية الامتحانات.

والأسئلة يتم توزيعها كالتالي؛