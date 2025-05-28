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وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحانات يونيو 2025

اميرة محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم، عن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك، في خطوة تنظيمية تأتي ضمن استعدادات الوزارة المكثفة لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر بدايته يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025.

وزارة التربية والتعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحانات يونيو 2025

حيث أوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي “من هنا“، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا توفير بطاقات أرقام الجلوس الورقية في المدارس الثانوية، ليتمكن الطلاب من استلامها مباشرة من مدارسهم المقيدين بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وفي السياق ذاته، كان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد رسميًا جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للدور الأول، وجاء الجدول كالتالي:

  • يوم الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.
  • يوم الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة.
  • يوم الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

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عن الكاتب:
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.

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