وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط امتحانات التربية الرياضية للثانوية العامة الرياضية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية التجريبية، وذلك في دورتيها الأول والثاني.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم وضع أسئلة الامتحان العملي لهذه المادة مركزيًا، على أن تشكل لجنة الامتحان في كل مديرية تعليمية تقع في دائرتها هذه المدارس من عضوين من المدربين المتخصصين في التخصص الذي سيؤدي فيه الطالب الامتحان.

مواعيد الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية

وحددت الوزارة مواعيد عقد الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية في دورتها الأولى، على النحو التالي:

الامتحان النظري: الأربعاء الموافق 8 مايو 2024

الامتحان العملي: الخميس الموافق 9 مايو 2024

أما مواعيد عقد الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرياضية في دورتها الثانية، فهي على النحو التالي:

الامتحان النظري: الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024

الامتحان العملي: الأربعاء الموافق 29 مايو 2024

توزيع درجات الثانوية الرياضية

وحددت الوزارة النهاية الكبرى لمادة التربية الرياضية من 100 درجة، موزعة كالآتي:

60 درجة للامتحان العملي والنهاية الصغرى 36 درجة

30 درجة للامتحان النظري والنهاية الصغرى للنجاح 9 درجات

10 درجات للتدريبات العملية والنهاية الصغرى للنجاح في المادة (50) خمسون درجة

وأكدت الوزارة أن طالب المدرسة الثانوية الرياضية التجريبية يحصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في حالة نجاحه فيها بصرف النظر عن نتيجة امتحان مادة التربية الرياضية.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام المديريات التعليمية بالآتي:

ندب لجنة للإشراف على سير الامتحان النظري

ندب لجنة لاستلام أوراق أسئلة الامتحان العملي والنظري طبقا لما تحدده الإدارة العامة للامتحانات

ندب لجنة لتقدير أوراق إجابة الامتحان النظري

ندب لجنة لكتابة صحائف المراقبة ورصد درجات التدريبات العملية ودرجة الامتحان العملي، ودرجة الامتحان النظري واستخراج النتيجة واعتمادها من مدير المديرية التعليمية

ندب لجنة لإرسال كشوف النتيجة بعد اعتمادها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في موعد أقصاه الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢ للدور الأول ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٦/٥ للدور الثاني.

وجاء هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير الجودة الشاملة في امتحانات الثانوية العامة، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في تصحيح الامتحانات.