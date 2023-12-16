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“وزارة التربية” تعديل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المتوسط والثانوي

محمد عثمان

أعلنت وزارة التربية الكويتية إجراء تعديلات على مواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لطلاب المرحلة المتوسط وطلاب الثانوي في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للقسم العلمي والأدبي، إضافة إلى تعديل جدول امتحانات طلاب التعليم الديني، وقامت وزارة التربية بنشر جدول امتحانات جميع المراحل لكي يتعرف الطلاب على موعد الامتحانات حيث من المنتظر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الجاري من يوم 20 ديسمبر.

نشرت وزارة التربية التعديلات الجديد في موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024، حيث من المنتظر أن تنطلق اختبارات طلاب المرحلة المتوسط يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر في جميع المدارس، إضافة إلى ذلك فإن طلاب المرحلة الثانوية في الصف العاشر والحادي عشر سيبداو الاختبارات في يوم 20 ديسمبر، وذلك لطلاب القسم العلمي والأدبي.

أما عن الصف الثاني عشر فأن وزارة التربية قررت مواعيد بداية الاختبارات لطلاب التعليم الديني في يوم الثلاثاء 2 يناير، كما سيتم تعديل موعد اختبارات طلاب القسم علمي وأدبي في الصف الثاني عشر “عام” ليكون يوم الأحد 7 يناير في جميع المدارس.

اليوم الدرس القسم
الأحد 7 يناير اللغة الفرنسية أدبي
الأحد 7 يناير الرياضيات علمي
الإثنين 8 يناير اللغة العربية أدبي
الإثنين 8 يناير اللغة العربية علمي
الأربعاء 10 يناير قضايا البيئة أدبي
الأربعاء 10 يناير الفيزياء علمي
الخميس 11 يناير التربية الإسلامية أدبي
الخميس 11 يناير التربية الإسلامية علمي
الأحد 14 يناير الفلسفة أدبي
الأحد 14 يناير الكيمياء علمي
الإثنين 15 يناير اللغة الإنجليزية أدبي
الإثنين 15 يناير اللغة الإنجليزية علمي
الأربعاء 17 يناير تاريخ العالم أدبي
الأربعاء 17 يناير الأحياء علمي
الخميس 18 يناير الإحصاء أدبي

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.


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