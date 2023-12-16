“وزارة التربية” تعديل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المتوسط والثانوي

أعلنت وزارة التربية الكويتية إجراء تعديلات على مواعيد إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 لطلاب المرحلة المتوسط وطلاب الثانوي في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للقسم العلمي والأدبي، إضافة إلى تعديل جدول امتحانات طلاب التعليم الديني، وقامت وزارة التربية بنشر جدول امتحانات جميع المراحل لكي يتعرف الطلاب على موعد الامتحانات حيث من المنتظر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني خلال الأسبوع الجاري من يوم 20 ديسمبر.

نشرت وزارة التربية التعديلات الجديد في موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024، حيث من المنتظر أن تنطلق اختبارات طلاب المرحلة المتوسط يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر في جميع المدارس، إضافة إلى ذلك فإن طلاب المرحلة الثانوية في الصف العاشر والحادي عشر سيبداو الاختبارات في يوم 20 ديسمبر، وذلك لطلاب القسم العلمي والأدبي.

تغيير مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المرحلة المتوسطة على ان تبدأ بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ المرحلة الثانوية الصف العاشر و الحادي عشر أدبي و علمي تاريخ الاربعاء ٢٠ ديسمبر. الصف الثاني عشر بقسمية العلمي والأدبي تاريخ ٧ يناير ٢٠٢٤. امتحانات التعليم الديني… pic.twitter.com/S6AsfnM6JX — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) December 16, 2023

أما عن الصف الثاني عشر فأن وزارة التربية قررت مواعيد بداية الاختبارات لطلاب التعليم الديني في يوم الثلاثاء 2 يناير، كما سيتم تعديل موعد اختبارات طلاب القسم علمي وأدبي في الصف الثاني عشر “عام” ليكون يوم الأحد 7 يناير في جميع المدارس.