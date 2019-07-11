وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط العراق 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس

هناك حالة من القلق والتوتر تسود بين طلاب الصف الثالث المتوسط وذلك عندما صرح مسئول بوزارة التربية العراقية بأن نتائج الصف الثالث متوسط العراق سيتم صدورها خلال ساعات قليلة من الآن، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين أن يتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم العراقية ورفعها عى موقع الوزارة الرسمي، وقد أضاف سيادته بأنه الموقع الرسمي الذى يستطيع طلابنا الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلاله برقم الجلوس وسنعرض لكم طريقة معرفة نتائج الصف الثالث 2019 العراق.

نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول سيتم إعلانها في القريب العاجل حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الأختبارات بكل محافظات العراق الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة وبابل وكربلاء و الديوانية القادسية والأنبار والبصرة وذي قار الناصرية والهاشمية ونينوي وميسان وجميع محافظات العراق، وقد أصبحت متاحة لعرضها على وزير التربية العراقية لاعتمادها رسميا.

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نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول العراق برقم الجلوس

رابط نتائج امتحانات الثالث المتوسط من موقع ناجح

لقد اشتد البحث من قبل طلاب الثالث المتوسط عبر مواقع التواصل الإجتماعي وازدات الإشاعات والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور لذا نقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية رابط نتائج امتحانات الثالث المتوسط من موقع ناجح والسومرية نيوز وشبكة أخبار الناصرية ووزارة التربية العراقية وهذه هي المواقع التى يمكن تحميل نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الأول برقم الجلوس.