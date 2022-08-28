وزارة التربية العراقية تنشر نتائج السادس الاعدادي 2022 وتوفر روابط الاطلاع على النتائج في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2022 عبر حسابها الرسمي توتر، وأتاحت روابط الحصول على النتائج، وقد كان الدكتور: “علي الدليمي” وزير التربية العراقية صرح أنه سيم اعتماد النتيجة ورفعها للطلاب خلال هذا الأسبوع، وأنه يجب الاعتماد على الهيئات الرسمية في الحصول على نتائج الامتحانات، وفق إعلانات المديرية العامة للتقويم والامتحانات واللجنة الدائمة للامتحانات.

سنتعرف معكم في هذا المقال على روابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي وفق تعليمات وزارة التربية العراقية.

خلية الإعلام الحكومي: التربية تنشر نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي أعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي ، للعام 2021 -2022 . وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية : — وزارة التربية العراقية (@moedu_iq) August 28, 2022

روابط نتائج السادس الاعدادي 2022

قامت خلية الإعلام الحكومي العراقية بوضع روابط تحميل نتائج الصف السادس الاعدادي، حيث يمكن تحميل النتائج من ملفات الدرايف، بتتبع الروابط الموضحة حسب المحافظات:

خطوات الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي

للحصول على نتائج السادس الاعدادي نقوم باتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على رابط الاطلاع على النتيجة الخاصة بالمحافظة، كما هو مبين في الجدول.

نقوم باختيار التخصص” تطبيقي مثلا”.

ثم نقوم باختبار أيقونة التحميل.

تظهر معنا ملفات على شكل PDF.