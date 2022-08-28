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وزارة التربية العراقية تنشر نتائج السادس الاعدادي 2022 وتوفر روابط الاطلاع على النتائج في جميع المحافظات

أيمن عبد الحميد

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2022 عبر حسابها الرسمي توتر، وأتاحت روابط الحصول على النتائج، وقد كان الدكتور: “علي الدليمي” وزير التربية العراقية صرح أنه سيم اعتماد النتيجة ورفعها للطلاب خلال هذا الأسبوع، وأنه يجب الاعتماد على الهيئات الرسمية في الحصول على نتائج الامتحانات، وفق إعلانات المديرية العامة للتقويم والامتحانات واللجنة الدائمة للامتحانات.

نتائج السادس الاعدادي 2022

سنتعرف معكم في هذا المقال على روابط الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي وفق تعليمات وزارة التربية العراقية.

عاجل| رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع نتائجنا لكل محافظة في العراق

موعد نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الأول العراق ورابط الموقع الرسمي لوزارة التربية “epedu.gov.iq”

روابط نتائج السادس الاعدادي 2022

قامت خلية الإعلام الحكومي العراقية بوضع روابط تحميل نتائج الصف السادس الاعدادي، حيث يمكن تحميل النتائج من ملفات الدرايف، بتتبع الروابط الموضحة حسب المحافظات:

خطوات الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي

للحصول على نتائج السادس الاعدادي نقوم باتباع الخطوات التالية:

  • نقوم بالضغط على رابط الاطلاع على النتيجة الخاصة بالمحافظة، كما هو مبين في الجدول.
  • نقوم باختيار التخصص” تطبيقي مثلا”.
نتائج السادس الاعدادي 2022
خطوات الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي
  • ثم نقوم باختبار أيقونة التحميل.
  • تظهر معنا ملفات على شكل PDF.
نتائج السادس الاعدادي 2022
خطوات الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي
  • نختار المدرسة.
  • فتظهر معنا النتائج
نتائج السادس الاعدادي 2022
خطوات الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي
أيمن عبد الحميد

كاتب في موقع نجوم مصرية، حاصل على باكالوريوس رياضيات، وماجستير اقتصاد نقدي وبنكي، متصرف إداري في مؤسسة حكومية، مهتم بالكتابة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.


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