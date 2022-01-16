ورقي بالكامل .. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وشكل الاختبارات 2022

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات هدفها أن يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة، مؤكدًا على أنه تم إلغاء الامتحانات الإلكترونية التي كان من المقرر أن تكون هي النظام الخاص بامتحانات الطلاب في المواد المضافة للمجموع هذا العام، على أن تجرى امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع بشكل ورقي، ثم تقرر بعدها على أن يتم تخصيص نسبة 30% من امتحان كل مادة تؤدى بشكل تحرير من المواد المضافة للمجموع، ثم جاء القرار الأخير الذي نشره الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي برسالة صوتية، أنه سوف يتم اختبار طلاب الصف الأول والثاني في المواد الأساسية بشكل ورقي وبنظام الكتاب المفتوح، حيث سيتم تسليم الطالب ورقة بها مفاهيم وقوانين المادة للاستعانة بها خلال الامتحان، ويسمح للطلاب باصطحاب التابلت للرجوع إلى الكتب الدراسية المحملة عليه، ونوضح خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الأول الثانوي وشكل الاختبارات 2022 وموضوعات أخرى ذات صلة .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

بدأ طلاب الصف الأول والثاني الثانوي أداء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع من يوم السبت 15 يناير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، ويخصص للصف الأول يومي السبت والاثنين، أما طلاب الصف الثاني فيكون يومي الأحد والثلاثاء، أما فيما يخص الامتحان في المواد المضافة للمجموع، فجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي على النحو التالي :

السبت 22 يناير – (امتحان اللغة العربية) .

الاثنين 24 يناير – (امتحان مادة الكيمياء – ومادة الجغرافيا) .

الأربعاء 26 يناير – (امتحان مادة التاريخ – ومادة الأحياء) .

السبت 29 يناير – (امتحان اللغة الأجنبية الأولى) .

الاثنين 31 يناير – (امتحان الفيزياء – والفلسفة والمنطق) .

الأربعاء 2 فبراير – امتحان مادة الرياضية – واللغة الأجنبية الثانية) .

إلغاء الامتحانات الإلكترونية

على الرغم من استلام طلاب الصف الأول الثانوي 2022م التابلت مع بداية العام الدراسي 2022/2021م، وتم تحميل بنك المعرفة والكتب المدرسية والمنهج الخاص بالطلاب عليه، إلا أن الطلاب لن يؤدوا امتحانات الترم الأول عليه هذا العام، وذلك تخوفًا من أي أعطال في الانترنت قد تسبب توتر للطلاب داخل اللجان، وقد أكد الدكتور طارق شوقي أن امتحان هذا العام للصفين في الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، موضحًا خلال مكالمة هاتفية مع برنامج آخر النهار مع الإعلامي محمد الباز، المذاع على قناة النهار، أن الامتحانات الإلكترونية ليست دائمًا هي الأنسب في جميع الأحوال، مشيرًا إلى أن الامتحان على التابلت ليس له علاقة بالتطوير، مشيرًا إلى أن قلق بعض أولياء الأمور المبالغ فيه ليس له مبرر .