واقعة مثيرة للجدل.. مدرسة بها 22 طالب و23 مدرس.. فما القصة؟

في واقعة مثيرة للجدل قيدت مدرسة ابتدائية فى شنغهاى 22 طالبا فقط هذا العام الدراسى، حيث أصبحت المدرسة، التى تُدعى سانكياو، تضم عددا من المدرسين يفوق عدد التلاميذ، إذ يعمل بها 23 معلما بدوام كامل مقابل 22 طفلا فقط، ورغم أن بيانات التسجيل نُشرت لأول مرة فى أبريل، فإنها لم تثر اهتماما واسعا إلا مؤخرا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعى، النقاشات تمحورت حول تأثير انخفاض المواليد على المدارس، فى وقت أصبحت فيه هذه الظاهرة أكثر وضوحا فى التعليم الابتدائى بعد أن أدت مسبقا إلى إغلاق آلاف الحضانات.

إنخفاض كبير في المواليد

وطبقًا لتقارير فإن الأرقام الرسمية تكشف عمق مشكلة انخفاض المواليد في الصين، ففى عام 2024 تراجع عدد رياض الأطفال فى الصين بأكثر من 20 ألفا مقارنة بالعام السابق، بينما قل عدد الأطفال المسجلين بأكثر من 5 ملايين، وفى شنغهاى وحدها، تراجع عدد تلاميذ الصف الأول بنحو 30 ألفا، أى ما يقارب 15% عن العام الماضى، أما قوانغتشو فقد شهدت انخفاضا بنسبة 12% بتسجيل 240 ألف طفل، أى أقل بـ 32 ألف عن عام 2023، بحسب ما ذكر موقع scmp.

وفي سياق متصل أكد مسؤولو التعليم أن بيانات مدرسة سانكياو دقيقة، موضحين أن المدارس الصينية لا تستطيع قبول طلاب من خارج مناطقها المخصصة، وأضافوا أن الانخفاض الحاد فى عدد الطلاب بالمدرسة يعود إلى هدم عدد من المجتمعات السكنية ونقل سكانها مؤخرا.

تأثير الإنخفاض السكاني

ووفقًا لما جاء في التقارير فإن عدد من الخبراء يرون أن التأثير الأكبر للانخفاض السكانى سيظهر بشكل تدريجى، شيونغ بينجتشى، مدير معهد أبحاث التعليم فى القرن الحادى والعشرين، قال إن الانخفاض الحالى يتركز فى رياض الأطفال، لكن انعكاساته على المدارس الابتدائية ستصبح أوضح فى السنوات المقبلة.

ونوه شيونغ إلى أن تقلص أعداد الطلاب قد يشكل فرصة لتحسين جودة التعليم عبر تقليل حجم الفصول الدراسية، وأضاف أن العدد المثالى يتراوح بين 20 و25 طالبا فى الفصل، بينما يبلغ المتوسط الوطنى حاليا 38 طالبا فى الابتدائى و46 فى الإعدادى.

وأنخفض معدل المواليد فى الصين بدأ منذ عام 2016، حين سمحت الدولة بإنجاب طفلين لكل أسرة، لكن الأرقام واصلت الانخفاض حتى وصل معدل المواليد إلى 6.77 لكل ألف شخص فى 2024، أى نصف ما كان عليه فى 2016، ويذع هذا التراجع النظام التعليمى أمام واقع جديد، حيث تتقلص أعداد الطلاب بوتيرة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد.