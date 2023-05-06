أخبار التعليم

وازرة التعليم السعودية تعلن عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في المدارس الحكومية

أحمد رجب

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الموعد الرسمي لبدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هجرياً في جميع المدارس الحكومية الموجودة في المملكة العربية السعودية، على أن تتم عملية التسجيل بصورة إلكترونية.

وزارة التعليم

موعد بدء التسجيل في المدارس الحكومية

قد يهمك:

طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي 1445 والشروط المطلوبة للتقديم

“بالتفاصيل” وزارة التعليم تحدد طريقة التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي 1445/2024

وأشارت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون مُتاحة بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 شوال وستستمر عملية التسجيل حتى يوم 28 شوال، وستتم عملية التسجيل من خلال رابط إلكتروني سيتم إرساله لأولياء الأمور في رسائل نصية على الهاتف المحمول.

وزارة التعليم

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية سيستفيد أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بموجب 12 ألف مدرسة حكومية موجودة داخل المملكة العربية السعودية، ويتيح النظام الإلكتروني زيادة إمكانية التنظيم وتسهيل عملية التسجيل لدى الجميع.

الوزارة توضح مميزات التسجيل الإلكتروني

وتسهل عملية التسجيل الإلكتروني على أولياء الأمور طرق التقديم لأبنائهم في المدارس، كما تعمل على تطوير تجربة أولياء الأمور في التعامل مع التسجيل الإلكتروني، كما أشارت الوزارة إلى أنه هناك مميزات للتسجيل الإلكتروني أبرزها توفير الفرص أمام أولياء الأمور لإلحاق أبناءهم بأقرب المدارس من سكنهم، كما سيكون أمام ولي الأمر فرصة لتعديل الرغبات التي تم تقديمها بصورة إلكترونية بما يناسب ظروف السكن وغيرها.

وزارة التعليم

وأعلنت الوزارة المواعيد الرسمية والمميزات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية، وهذا ما يخص الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هجرياً.

Avatar of أحمد رجب
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات