وازرة التعليم السعودية تعلن عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الموعد الرسمي لبدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هجرياً في جميع المدارس الحكومية الموجودة في المملكة العربية السعودية، على أن تتم عملية التسجيل بصورة إلكترونية.

موعد بدء التسجيل في المدارس الحكومية

وأشارت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون مُتاحة بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 شوال وستستمر عملية التسجيل حتى يوم 28 شوال، وستتم عملية التسجيل من خلال رابط إلكتروني سيتم إرساله لأولياء الأمور في رسائل نصية على الهاتف المحمول.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الإلكترونية سيستفيد أكثر من 450 ألف طالب وطالبة بموجب 12 ألف مدرسة حكومية موجودة داخل المملكة العربية السعودية، ويتيح النظام الإلكتروني زيادة إمكانية التنظيم وتسهيل عملية التسجيل لدى الجميع.

الوزارة توضح مميزات التسجيل الإلكتروني

وتسهل عملية التسجيل الإلكتروني على أولياء الأمور طرق التقديم لأبنائهم في المدارس، كما تعمل على تطوير تجربة أولياء الأمور في التعامل مع التسجيل الإلكتروني، كما أشارت الوزارة إلى أنه هناك مميزات للتسجيل الإلكتروني أبرزها توفير الفرص أمام أولياء الأمور لإلحاق أبناءهم بأقرب المدارس من سكنهم، كما سيكون أمام ولي الأمر فرصة لتعديل الرغبات التي تم تقديمها بصورة إلكترونية بما يناسب ظروف السكن وغيرها.

وأعلنت الوزارة المواعيد الرسمية والمميزات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية، وهذا ما يخص الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هجرياً.