ظهرت حالاً.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الازهر الالكترونية

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي بين طلاب الثانوية الأزهرية بحثا شديدا عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية التي تقدموا إليها هذا العام 2022، ونحن الأن نترقب ظهور نتائج الأزهر في غضون الساعات القادمة ليوم الخميس الموافق 28 يوليو2022، فحسب ما ورد في الأنباء سيتم ظهور النتيجة بعد اعتمادها من قبل الأستاذ الدكتور محمد الضويني الذي ينوب عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وسنوضح في هذا المقال بعض الإرشادات الهامة لكيفية الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الرسمي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

سيتم رفع النتائج إلى موقع بوابة الأزهر الرسمي بعد انتهاء البث المباشر للمؤتمر الصحفي، والذي سيتم الإعلان فيه عن نتائج الثانوية الأزهرية من خلال وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني.

سيتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر الرسمية وذلك من خلال اتباع الإرشادات التالية:

على الطالب أن يتوجه في البداية إلى موقع بوابة الأزهر الرسمي.

إن كان الطالب مصريا فيجب إضافة الرقم القومي، أما إن كان الطالب غير مصري فعليه إضافة بيانات جواز سفره.

قم بإدخال البيانات التي يحتاجها الموقع ثم انقر على كلمة إظهار النتائج.

انتظر قليلا حتى تظهر النتائج وتتمكن من معرفة تفاصيلها وطباعتها إن أردت ذلك.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية ومعرفة كل طالب لنتيجة شهادته الخاصة، سيتمكن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في الدور الأول من الاستعداد للتقديم في امتحانات الدور الثاني.

ستبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الدور الثاني في السبت الموافق 20 أغسطس 2022 وتستمر حتى يوم 29 أغسطس 2022.

تبدأ امتحانات الإعدادي للدور الثاني أيضا يوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 على أن تنتهي في خلال خمسة أيام فقط.

وبهذا نكون قد أوضحنا للطلاب الذين اجتازوا اختبارات الثانوية الأزهرية خطوات الحصول على نتائج الامتحانات من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، كما ذكرنا للقارئ موعد بداية امتحانات الدور الثاني للثانوية والاعدادية الأزهرية، ونرجو لجميع طلاب مصر النجاح والتوفيق.