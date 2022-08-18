هُنا رابــط moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم المقعد والاسم فقط “قائمة أسماء أوائل الطلبة”

يتم استخراج moe gov jo نتائج التوجيهي بعد اعلان النتيجة من وزير التربية والتعليم الأردني برقم الجلوس وباسم الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، وقد أعلن مسبقا الدكتور أحمد المساعفة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأردنية أن نسب النجاح يتم اعلانها في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده صباحًا، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم في الأردن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردني ليكون هو هو الرابط المعني باستخراج moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022 وفق آلية بسيطة، في السطور التالية المزيد من التفاصيل.

رابط moe gov jo نتائج التوجيهي

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني صباحًا عن أسماء أوائل الطلبة في التوجيهي الأردني 2022، وقد تم رفع النتائج على موقع الوزارة، إلا أنه بسبب الضغط الشديد على الموقع، فقد شكى البعض من تعطيل الموقع، والبعض الآخر من تعليقه، ولهذا يرجى الصبر للتمكن من استخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وجاءت أسماء أوائل الطلبة للفروع المختلفة على النحو التالي:

لفرع #العلمي %99.90 لين عاصم محمد المومني النظم الحديثة الأولى/ لواء الجامعة %99.87 رامز عيسى فريح النمري مدرسة بطريركية اللاتين الثانوية/ بني عبيد %99.85 ليلى حسام محمد علان الابداع التربوي/ الجامعة %99.70 اروى رياض فتحي بلعاوى الملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة اربد %99.7 راما فادى احمد العمورى الجزيرة اناث/ الجامعة %99.70 رحمه حسن محمد ابو القرن الملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الاولى %99.70 عمر توفيق انور الشدايده الملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة السلط %99.70 لين اشرف مدين القطب الخمائل/ وادي السير %99.65 ساره اياد سليمان زامل أكاديمية الرواد الدولية للبنات/ الجامعة %99.65 عمر فاخر جبر عكور النموذجيه – جامعة اليرموك/ قصبة اربد %99.65 فرح اسامه حسن عليان العمرية ثانوية – بنات/ الجامعة %99.65 لانا عبد الرحيم محمد العبد اليوبيل الثانوية/ الجامعة _ الفرع #الأدبي %99.70 لين علاء احمد حسين التربية الريادية الاولى/ الجامعة %99.50 رايه رائد محمد عليان الجزيرة اناث/ الجامعة %99.25 زينه عصام باسم شنك عين جالوت ث الشامله للبنات/ قصبة عمان %99.10 ايمان علوان محمود العلاونه الرضوان/ الجامعة %98.95 انوار محمد احمد القضاه عين جنا الثانوية المختلطة/ عجلون %98.95 لمى عاصم مصطفى حمد الجامعة الثانوية الاولى للبنات/ الجامعة %98.95 ميس محمد وحيد حمدان مي زيادة/ الجامعة %98.85 دانيه اسامه محمد العبيدات الحكمة الثانوية/ قصبة عمان %98.85 لمى عماد عبد الرحمن علان ام طفيل الثانويه للبنات/ الجامعة %98.80 دانيه ابراهيم سمور الدميري الفكر التربوي اناث/ قصبة عمان _ الفرع #الشرعي %94.55 رسميه ابراهيم خليل العواوده دراسة خاصة/ قصبة اربد %91.00 عز الدين خيري زهير الجنيدي ابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان %90.45 اسلام عايد عطوه ابو عادي ابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان _ الفرع #الصناعي %98.10 محمد معاذ حسن الخطيب علي سيدو الكردي الثانويه الصناعيه/ قصبة عمان %97.50 المقداد حسن قاسم محمد جابر بن حيان ث الصناعية/ القويسمة %97.10 زيد محمد سعيد حجازي الرصيفة \ث\ المهنيه للبنين/ الرصيفة _ الفرع #الزراعي %98.15 اسماء بسام حسن ابو العروق الزمالية الثانوية للبنات/ الأغوار الشمالية %96.15 ديما مهند نايف الروابده النزهة الثانوية الشاملة للبنات/ لواء ماركا %95.90 شيماء عوده ابراهيم النعامي الحصن المهنية الشاملة للبنات/ بني عبيد _ الفرع #الفندقي %98.45 محمد عامر ابراهيم يعقوب علي خلقي الشرايري الثانويه للبنين/ قصبة اربد %98.10 زينب فواز سلامه ابو نصار العقبه الثانويه الشامله للبنات/ العقبة %98.07 جوانا سهيل سليم عياش مركز مار يوسف المهني/ الزرقاء الأولى _ الفرع #الاقتصاد_المنزلي %99.10 فرح محمود جبريل نشوان حي نزال الثانوية المهنية للبنات/ قصبة عمان %98.35 رنا محمد علي غنيم الطيبة الثانوية الشاملة للبنات/ الطيبة والوسطية %98.25 ياسمين محمد رفيق حمدان الرصيفة المهنية الثانوية المختلطة/ الرصيفة

خطوات الاستعلام عن moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022

يتم استخراج moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن الكترونيا باتباع ما يلي: