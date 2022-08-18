هُنا رابــط moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022 برقم المقعد والاسم فقط “قائمة أسماء أوائل الطلبة”
يتم استخراج moe gov jo نتائج التوجيهي بعد اعلان النتيجة من وزير التربية والتعليم الأردني برقم الجلوس وباسم الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، وقد أعلن مسبقا الدكتور أحمد المساعفة المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الأردنية أن نسب النجاح يتم اعلانها في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده صباحًا، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم في الأردن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردني ليكون هو هو الرابط المعني باستخراج moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022 وفق آلية بسيطة، في السطور التالية المزيد من التفاصيل.
رابط moe gov jo نتائج التوجيهي
أعلن وزير التربية والتعليم الأردني صباحًا عن أسماء أوائل الطلبة في التوجيهي الأردني 2022، وقد تم رفع النتائج على موقع الوزارة، إلا أنه بسبب الضغط الشديد على الموقع، فقد شكى البعض من تعطيل الموقع، والبعض الآخر من تعليقه، ولهذا يرجى الصبر للتمكن من استخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وجاءت أسماء أوائل الطلبة للفروع المختلفة على النحو التالي:
لفرع #العلمي%99.90لين عاصم محمد المومنيالنظم الحديثة الأولى/ لواء الجامعة%99.87رامز عيسى فريح النمريمدرسة بطريركية اللاتين الثانوية/ بني عبيد%99.85ليلى حسام محمد علانالابداع التربوي/ الجامعة%99.70اروى رياض فتحي بلعاوىالملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة اربد%99.7راما فادى احمد العمورىالجزيرة اناث/ الجامعة%99.70رحمه حسن محمد ابو القرنالملك عبدالله الثاني للتميز/ الزرقاء الاولى%99.70عمر توفيق انور الشدايدهالملك عبدالله الثاني للتميز/ قصبة السلط%99.70لين اشرف مدين القطبالخمائل/ وادي السير%99.65ساره اياد سليمان زاملأكاديمية الرواد الدولية للبنات/ الجامعة%99.65عمر فاخر جبر عكورالنموذجيه – جامعة اليرموك/ قصبة اربد%99.65فرح اسامه حسن عليانالعمرية ثانوية – بنات/ الجامعة%99.65لانا عبد الرحيم محمد العبداليوبيل الثانوية/ الجامعة_الفرع #الأدبي%99.70لين علاء احمد حسينالتربية الريادية الاولى/ الجامعة%99.50رايه رائد محمد عليانالجزيرة اناث/ الجامعة%99.25زينه عصام باسم شنكعين جالوت ث الشامله للبنات/ قصبة عمان%99.10ايمان علوان محمود العلاونهالرضوان/ الجامعة%98.95انوار محمد احمد القضاهعين جنا الثانوية المختلطة/ عجلون%98.95لمى عاصم مصطفى حمدالجامعة الثانوية الاولى للبنات/ الجامعة%98.95ميس محمد وحيد حمدانمي زيادة/ الجامعة%98.85دانيه اسامه محمد العبيداتالحكمة الثانوية/ قصبة عمان%98.85لمى عماد عبد الرحمن علانام طفيل الثانويه للبنات/ الجامعة%98.80دانيه ابراهيم سمور الدميريالفكر التربوي اناث/ قصبة عمان_الفرع #الشرعي%94.55رسميه ابراهيم خليل العواودهدراسة خاصة/ قصبة اربد%91.00عز الدين خيري زهير الجنيديابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان%90.45اسلام عايد عطوه ابو عاديابو بكر الصديق الثانوية الشرعية/ قصبة عمان_الفرع #الصناعي%98.10محمد معاذ حسن الخطيبعلي سيدو الكردي الثانويه الصناعيه/ قصبة عمان%97.50المقداد حسن قاسم محمدجابر بن حيان ث الصناعية/ القويسمة%97.10زيد محمد سعيد حجازيالرصيفة \ث\ المهنيه للبنين/ الرصيفة_الفرع #الزراعي%98.15اسماء بسام حسن ابو العروقالزمالية الثانوية للبنات/ الأغوار الشمالية%96.15ديما مهند نايف الروابدهالنزهة الثانوية الشاملة للبنات/ لواء ماركا%95.90شيماء عوده ابراهيم النعاميالحصن المهنية الشاملة للبنات/ بني عبيد_الفرع #الفندقي%98.45محمد عامر ابراهيم يعقوبعلي خلقي الشرايري الثانويه للبنين/ قصبة اربد%98.10زينب فواز سلامه ابو نصارالعقبه الثانويه الشامله للبنات/ العقبة%98.07جوانا سهيل سليم عياشمركز مار يوسف المهني/ الزرقاء الأولى_الفرع #الاقتصاد_المنزلي%99.10فرح محمود جبريل نشوانحي نزال الثانوية المهنية للبنات/ قصبة عمان%98.35رنا محمد علي غنيمالطيبة الثانوية الشاملة للبنات/ الطيبة والوسطية%98.25ياسمين محمد رفيق حمدانالرصيفة المهنية الثانوية المختلطة/ الرصيفة
خطوات الاستعلام عن moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن 2022
يتم استخراج moe gov jo نتائج التوجيهي الأردن الكترونيا باتباع ما يلي:
- الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردن.
- ثم اختيار نتائج التوجهي.
- اختار بعدها الفرع التابع له.
- ثم سجل رقم الجلوس.
- أكتب الاسم رباعي.
- ثم انقر على عرض لتظهر النتيجة.