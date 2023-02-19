هُنا| رابط نتائج الثالث متوسط تمهيدي بالعراق 2023 لجميع المحافظات

ينتظر طلاب وطالبات الثالث متوسط نتائج الاختبارات التمهيدية للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 في كل المحافظات بالعراق، والجدير بالذكر أن مصدر من داخل الوزارة صرح أنه سوف يتم الإعلان بصورة رسمية عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في كل المحافظات، وذلك بعد الانتهاء مباشرة من كل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، كما أنع من المنتظر إعلان نتائج الثالث متوسط تمهيدي 2023 الدور الأول في الساعات القادمة، ولمعرفة نتيجتك كل ما عليك هو متابعتنا.

نتائج الثالث متوسط بالعراق 2023

قام وزير التربية العراقية السيد إبراهيم نامس الجبوري بالإعلان عن نجاح عملية تأمين عمليات سير الاختبارات للصف الثالث المتوسط لحوالي 27 ألف طالب وطالبة بكل أنحاء العراق، والجدير بالذكر أنه قد انطلقت اختبارات التمهيدي في يوم 5 فبراير 2023، وتم الانتهاء منها يوم 13 فبراير 2023، وبعدها مباشرة انطلقت عمليات التصحيح ورصد الدرجات لكل طلبة وطالبات الإعدادية في كل محافظات العراق، وتم اعتماد الزيارات الميدانية المتكررة من قبل الوزارة لمراكز الفحص لمتابعة عملية التصحيح، وذلك للحفاظ على مجهود الطلبة الخارجيين.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط

يمكن الاستعلام عن النتائج لكل الطلبة والطالبات للمرحلة التعليمية الثالث المتوسط من خلال نتائج الدور الأول 3 إعدادي للعام 2023 من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد الانتهاء من كل لجان التصحيح من رصد الدرجات، وبعدها يتم اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم لها، ويمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع عدة خطوات لاستخراج النتيجة وهي كالتالي:-

قم بالدخول للرابط الرسمي لموقع وزارة التربية العراقية.

حدد المرحلة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

قم بالضغط على نتائج الثالث المتوسط.

ادخل الرَّقَم الامتحاني الخاص بالطالب.

اضغط على أيقونة عرض النتائج.

ستظهر نتيجة الطالب بصورة تفصيلية لكل مادة دراسية والمجموع الكلي الذي حصل عليه.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث 2023 خارجي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، وهي كالتالي:-