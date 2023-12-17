هُنا.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية 2024 بجميع المواد

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لتكون في شهر يناير المقبل ولمدة أسبوعين، فيما تتولى إدارات التعليم بوضع جدول الامتحانات، حيث تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 15 يناير المقبل في محافظة الشرقية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

امتحانات السادس الابتدائي

امتحانات السادس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم أن تحديد مواعيد الامتحانات سيكون من اختصاص مديريات التربية، إذ تنشر كل محافظة جدول الامتحانات للطلاب، ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة الشرقية امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم 15 يناير، حيث يأتي جدول الامتحانات كالتالي:

اليوم المادة الوقت الإثنين 15 يناير اللغة العربية 8:30 – 11:00 الإثنين 15 يناير التربية الدينية 11:30 – 13:00 الثلاثاء 16 يناير الرياضيات 8:30 – 10:00 الثلاثاء 16 يناير اللغة الأجنبية الثانية 10:30 – 12:00 الأربعاء 17 يناير العلوم 8:30 – 10:00 الخميس 18 يناير الدراسات الاجتماعية 8:30 – 10:00

مواصفات امتحانات الترم الأول

أشار المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول ستكون بالمواصفات التالية:

أن تكون الأسئلة في المنهج المستهدف للطالب.

صياغة الأسئلة بطريقة واضحة ومحددة.

الموازنة بين مستويات الطلاب المعرفية.

أن تستوفي الورقة جميع البيانات الأساسية للمادة والفصل والدرجة والزمن.

المواد غير مضافة للمجموع

يقوم المعلم بتقييم الطلاب في بعض المواد والتي لا تضاف إلى المجموع إذ لا يتم إجراء امتحانات للطلاب فيها، وهي تعتمد على تقييمات المعلمين للطلاب وفق الاختبارات ونشاطهم في المادة، ومن تلك المواد: