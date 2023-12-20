هيكلة جديدة لإدارات التعليم في المملكة بدءًا من يناير 2024

تبدأ وزارة التعليم السعودية في تنفيذ هيكلة جديدة لإدارات التعليم العامة في الأول من يناير 2024، وذلك بهدف تحسين جودة العمل في هذه الإدارات.

وزارة التعليم السعودية -مصدر الصورة: واس

الإدارات والأقسام

تشمل الهيكلة الجديدة دمج العديد من الإدارات والأقسام والوحدات، وذلك بهدف تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز الكفاءة الإدارية.

ومن أبرز التغييرات التي أدخلتها الهيكلة الجديدة ما يلي:

• دمج الإشراف التربوي والتوجية الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول في قسم واحد تحت مظلة إدارة التعليم.

• دمج الاتصال المؤسسي وأمانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهاري والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام، في قسم واحد تحت مظلة مدير عام التعليم.

تحقيق عدد من الأهداف

وتهدف الهيكلة الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار للمستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية.

• تحقيق المرونة والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات.

• تخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة.

• دعم الاستقلالية الإدارية والفنية لإدارات التعليم.

تحسين جودة العمل

من المتوقع أن تؤدي الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم العامة إلى تحسين جودة العمل في هذه الإدارات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم، بما في ذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.