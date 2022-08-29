هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية تقدم خدمات جديدة تدعم الرحلة التعليمية 1444

لقد تم الإعلان رسميًا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية على تقديم خدمات جديدة تدعم الرحلة التعليمية لكلًا من الطلاب والطالب، والهدف من ذلك أن يصبح مستوى الطلاب العلمي أكثر تميزًا، وأن يتوافق مستوى الطلاب مع ما يحتاج إليه سوق العمل، وهذا بالفعل ضمن أهداف رؤية 2030 بالمملكة.

خدمات هيئة تقويم التعليم والتدريب

لقد تم التصريح رسميًا على إطلاق أربع خدمات للطلاب، والتي تهدف إلى أن يتم دعم الرحلة التعليمية في السعودية وهذا مقدم إلى كلًا من الطلاب والطالبات في السعودية، وضمن أهداف رؤية 2030 بالمملكة، ومن ضمن الخدمات الاحترافية والمميزة التي يتم تقديمها ما يلي:

أولًا: برنامج منافس: إن هذا البرنامج يهدف إلى التحسين من المستوى العلمي لجميع الطلاب.

ثانيًا: الترتيب: إن هذا المؤشر يمكن من خلاله التعرف على مستوى المدرسة التي يلتحق بها أبنائك مقارنة بالمدارس الأخرى.

ثالثًا: اختبارات الموهوبين: من خلال هذه الخدمة يتم التعرف على الطلاب الموهوبين لتنمية الموهبة لديهم.

رابعًا تقويم المدارس: والذي يعتبر من أهم الخدمات التي تساهم في تطوير مستوى التعليم في المدارس.

تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني.#مواطن_منافس_عالميا pic.twitter.com/iaSSAYrq2J — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) August 28, 2022

موعد بداية ونهاية الفصول الدراسية 1444

لقد أعلنت وزارة التعليم السعودي على التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد، والذي يشمل مختلف التفاصيل حول بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وغيرها، ويتمثل موعد بداية ونهاية الإجازات فيما يلي: