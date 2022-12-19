هيئة تقويم التعليم والتدريب تنويه هام بخصوص اختبارات القدرات

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أتنويه هام بخصوص اختبارات القدرات العامة، فهي الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية تقويم التعليم الحكومي داخل المملكة العربية السعودية، كما تعتبر من الهيئات المستقلة ماديًا وإداريًا داخل المملكة، وتسعى المملكة دائماً إلى تطوير التعليم العام والخاص، فإن من إيمان القيادات السعودية إن التعليم هو حجر الأساس للتقدم في المستقبل في كافة مجالات التنمية الوطنية.

إعلان هام من هيئة تقويم التعليم والتدريب

فقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يجب أن يتم التسجيل في الاختبارات الورقية للقدرات العامة مرة واحدة فقط في العام، كما سيتم إعلان النتائج بعد شهر من أداء الاختبار، أما بالنسبة لنتائج الاختبارات الرقمية فيتم الإعلان عن نتائجها خلال ٣ إلى ٥ أيام بعد أداء الاختبار.

هيئة التقويم

صدر مرسوم ملكي في ٧ مايو ٢٠١٦ بتعديل هيئة تطوير التعليم العام لتصبح هيئة تقويم التعليم، حيث تم نقل جميع المهام المتعلقة بتقويم التعليم العام والتعليم العالي في كلًا من وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، والهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم التعليمي، ما زاد من المهام المختصة بها تلك الهيئة وهي مثل:

تقوم بوضع المعايير اللازمة لتطوير مناهج التعليم العام في كل المراحل الدراسية المختلفة.

تعمل على تطوير إجراءات أداء الاختبارات الموحدة لكافة المراحل.

تقوم أيضاً بتحديد كافة معايير الكفاءة المهنية للعاملين في مجال التعليم.

تقوم بإجراء عدد من التقييمات بصفة دورية لجميع المدارس الحكومية والعامة.

تقوم بإجراء تقييم لكافة البرامج المتبعة في المدارس الأهلية والعامة.

تعمل على إنشاء نظام لتطوير جودة التعليم وتطبيق المؤشرات والمعايير الأساسية.

أما بالنسبة للتعليم العام تقوم بوضع معايير عالية الجودة لمختلف المراحل التعليمية، لكي يتمكن لقائمين علي تقييم العملية التعليمية

تقوم بتسريع اللوائح والقوانين لضمان جودة التعليم ووضع القواعد الإرشادية

تعمل على الإعلان عن نتائج الأنشطة التقويمية التي تنفذها الهيئة.

تقوم بإجراء الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقدمة لتقويم التعليم مع دعم وتحفيز الأبحاث ذات الصلة.

تعمل على إصدار المحلات والمسرات والكتب والدوريات في المجالات التي تختص بها الهيئة.

كما أصدرت هيئة التقويم تنبيه هام بشأن ضرورة حضور تلك الاختبارات بالزي يتم الاتفاق عليه ضمن لائحة المحافظة على الذوق العام داخل مقر الاختبار، كما نبهت أيضاً إلى عدم حضور الاختبار بالعباءة وضرورة الالتزام بكافة قواعد الحضور بالزي المحدد.