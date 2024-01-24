هيئة المكتبات بالسعودية تنظم لقاء افتراضيًا حول العادات القرائية للأطفال

تنظم هيئة المكتبات السعودية، غدًا الخميس، أول لقاءاتها المفتوحة لعام 2024، بعنوان “العادات القرائية للأطفال”.

محاورًا متعددة

يستهدف اللقاء جميع العاملين والمهتمين بقطاع المكتبات في المملكة، ويتناول محاورًا متعددة، منها:

• لمحة حول استراتيجية هيئة المكتبات لتطوير وإدارة قطاع المكتبات بالمملكة.

• أهمية تطوير العادات القرائية لدى الأطفال، ودورها في بناء جيل واعٍ.

• إتاحة الفرصة للنقاش المفتوح مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والتطلعات في هذا المجال.

مجتمع المكتبات بالمملكة

يأتي اللقاء انطلاقًا من حرص هيئة المكتبات على تعزيز تواصلها مع مجتمع المكتبات بالمملكة، وتعريفهم ببرامج ومبادرات الهيئة، وخططها الرامية إلى تطوير القطاع.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور اللقاء للتسجيل عبر هذا الرابط.