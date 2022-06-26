هنا “رابط” الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت لعام 2022

بعد أن أقرت الوزارة الكويتية اليوم نتائج الصف الثاني عشر لعام 2022، وفقا لتصريحات مسؤولين وزارة التربية والتعليم الكويتية، سيجري العديد من البحث عنها في جوجل وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت حسب الرقم المدني، ولذلك ستتوفر نتائج الثانوية العامة لعام 2022 اليوم الأحد 26 يونيو 2022 وستظهر على موقع المربع الإلكتروني الذي تم تطويره من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية للإعلان عن النتيجة خلال الساعات المقبلة، حيث شهد عددًا متزايدًا من الاستفسارات من جميع طلاب المدارس الكويتية الذين يستفسرون عن نتيجة الاختبارات السابقة لعام2022، ولقد حان الوقت للإعلان عن النتيجة الكويتية التي تأتي بعد توقعات وقلق شديد من جميع الطلاب والطالبات في مختلف المدن الكويتية دعنا نوضح لكم رابط الحصول علي نتيجة الصف الثاني عشر من خلال هذه المقالة.

اعتماد نتيجة الصف الثاني عشر بالكويت لعام 2022

أعلن منذ قليل “علي فهد المضف” وزير التربية والتعليم بالكويت عن نتيجة الصف الثاني عشر لعام 2022 لجميع الطلبة والطالبات في بيان صحفي صادر عن وزارة التربية والتعليم الكويتية، أنه تم اعتماد النتيجة اليوم الأحد لعام 2022 لجميع الطلاب والطالبات في دولة الكويت عقب الانتهاء من التقييمات الإصلاحية والفصول الدراسية لجميع الطلاب المعينين لهذا العام الدراسي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر لعام 2022

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية من هنا.

قم بالضغط على أيقونة نتائج التعليم للصف الثاني عشر لعام 2022.

قم بكتابة الرقم المدني الخاص بالطالب صحيح.

الضغط على مربع لعرض النتيجة.

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