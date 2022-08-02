هنا رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي في مصر 2022 وخطوات الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس

انتهى طلاب الثانوية العامة منذ أيام من تأدية الامتحانات ولقد تم هذا وفقًا لجميع الاحتياطات التي يتم تطبيقها حرصًا على سلامة الطلاب، ومن ذلك الحين يتم البحث بشكل متكرر على لينك نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022 التي لم يتبقى سوى أيام للإعلان على النتيجة، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة الرابط وطريقة التسجيل بشكل مفصل.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

لقد تم الإعلان على أن موعد ظهور النتيجة سوف يكون في أول أسبوع من شهر أغسطس أي أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان على النتيجة، وذلك وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم المصرية، وموعد ظهور النتيجة في الـ4 من أغسطس 2022.

نتيجة الثانوية العامة 2022

تم تداول العديد من الأخبار والشائعات على تغيير موعد ظهور النتيجة إلا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن موعد ظهور النتيجة في أول أسبوع أغسطس، ولا يجب أن يتم الاطلاع على الأخبار والشائعات التي يتم تداولها بشكل متكرر والحصول على المعلومات الصحيحة من قبل موقع وزارة التربية والتعليم فقط.

رابط نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

بمجرد أن يتم الإعلان على اعتماد نتيجة الثانوية العامة فإن من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الطلاب هو رابط نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، ويمكن الاستعلام على النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

بداية قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم مصر.

بعدها يقوم الطالب بالضغط على نتائج الامتحان.

ثم يقوم باختيار نتيجة الثانوية العامة.

في الخطوة التالية يتم كتابة بيانات الطالب الاستعلام على النتيجة والتي تتمثل في الاسم ورقم الجلوس.

وبعدها سوف يتم إظهار مختلف البيانات الخاصة بالطالب في النتيجة.

هذه الخطوات يتم إتباعها بمجرد الإعلان على ظهور النتيجة من قبل الجهات الرسمية، والتي سوف تظهر بكل تأكيد في نهاية الأسبوع الجاري ولا يجب أن يتم الاطلاع على الأخبار المتداولة حول ظهور النتيجة من قبل مواقع غير رسمية، حيث إنه يتم العمل على تصحيح النتيجة وبمجرد ظهورها يمكن الاستعلام عنها من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022.