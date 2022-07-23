هنا رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

الكثير من أبناءنا وبناتنا الأعزاء طلاب الثانوية الأزهرية الذين مروا وانتهوا من سنة دراسية صعبة جداً وشاقة سهروا خلالها الكثير من الليالي بين المذاكرة والقلق من المستقبل، وقضوا أيامهم في أخذ الدروس سواء عبر الإنترنت أو في مراكز التدريس. وبعد أن انتهوا من امتحانات هذه السنة الشاقة ينتظرون بقلق وحماس نتيجتهم للاطمئنان. وكما أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للأوراق والتي بدأت في الموافق السادس عشر من شهر 7 الجاري سيتم إعلان نتائج الثانوية الأزهرية خلال شهر يوليو الجاري على موقع بوابة الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب وفقه الله.

طريقة معرفة نتائج الثانوية الأزهرية من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف

قم بفتح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 بوابة الأزهر الشريف.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وذلك للحصول على النتيجة.

قم بالضغط على استعلام ومبروك عليكم النجاح طلابنا الأعزاء.

يمكنك طباعة النتيجة بعد رؤيتها.

وفي الختام : رسالة إلى أبناءنا وبناتنا الأعزاء محطة الثانوية العامة هي جزء صغير جداً ومحطة واحدة من حياتك الدنيا وليست هي من تحدد مستقبلك أو شخصيتك أو قيمتك في الحياة بالتأكيد يجب أن تسعي إلي أن تحقيق ما تحلم به ولكن إذا لم يأتي إياك أن تستسلم وتختزل عظمة خلق الله لك في موقف واحد أو نتيجة ما، فالنجاح الحقيقي هو أن تكون شخصاً إيجابيا ينفع الدنيا أينما ذهب ولو بكلمة أو نظرة. ودائما في كل درجة سلم من حياتك اجعل لنفسك أهدافاً وخيرا وقم بالعمل علي تحقيقه. فإن الدنيا ليست النهاية ولكنها البداية والبوابة لنجاح أكبر وتذكروا قول الله ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: 162، 163].

وكذلك الآباء والأمهات الأفاضل إن المجتمع والأمة يحتاج منكم بناء رجالاً ونساء يصلحون في الأرض ويرفعون شأن الأوطان، وليس اللقب الذي سيحصل عليه الطالب بعد الثانوية بالضرورة ما سيصنع منه إنساناً صالحاً.