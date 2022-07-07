هنا رابط نتائج بكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم ورقك الجلوس

بكالوريا سوريا 2022 تعتبر من أهم المراحل التعليمية الانتقالية الموجودة داخل الجمهورية السورية، حيث تحدد مستقبل الطالب ومنها يتجه الطلاب إلى الجامعات، ومنذ فترة وجيز انتهى جميع طلاب وطالبات مرحلة البكالوريا بسوريا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/ 2022، ومنذ ذلك الحين وهم ينتظرون النتيجة بفارغ الشوق والترقب، وأعلنت الوزارة أنه سيتم إتاحة النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعلم الإلكترونية من أجل التيسير والتسهيل على الطلاب في الحصول على نتائجهم.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا

منذ لحظات معدودة أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن إتاحتها نتائج الصف التاسع بجميع الشعل والمراحل العلمي والادبي والمهني، وصرح أن نسب النجاح عالية هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الدخول على رابط الوزراء فقط عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس فقط.

استعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2022 حسب الاسم

نتائج بكالوريا سوريا تعتبر من أهم النتائج لأنها مرحلة انتقالي انتقالية في حياة الطلاب وتحدد مستقبلهم، لذا وبعد ظهور النتيجة وفرنا لك عزيزي الطالب رابط الحصول على النتيجة، فقط عليك القيام بخطوات بسيطة وسهلة هى كالتالي:

عليك أولا الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم السوري

اضغط على بند أو أيقونة نتائج الامتحانات.

اخت مرحلة البكالوريا أو التاسع السوري.

حدد الشعبة المنتمي إليها.

اكتبك اسمك في المربع الحواري.

اكتب رقم جلوسك.

أخيرا أضغط على كلمة بحث بتظهر إظهار النتيجة.

لنظهر بعد ذلك النتيجة الخاص بك خلال لحظات معدودة مدعومة بالدرجات والنسبة المئوية

طريقة أخرى للحصول على النتيجة

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة البكالوريا من خلال إدخال رقم الاكتتاب على الرابط السابق واتباع الخطوات التي وضعها الموقع.