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هنا رابط بوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

عيد سعيد

منذ مايزيد عن أسبوعين انتهي طلاب الثانوية الازهرية من أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2021/ 2022، ومنذ ذلك الحين وعكفت منطقة الأزهر الشريف بجميع المحافظات على تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات وجمعها، ومن ثم اعتمادها من السيد الدكتور شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ليتم إتاحتها عبر الموقع الالكتروني الخاص ببوابة الأزهر، وتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب الثانوية العام   بالظهر الشريف خلال مؤتمر صحفي تم إقامته تحت رعاية الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة

سيتم إعلان نتائج الثانوية الأزهرية للشعبتين الأدبي والعلمي خلال أيام قليلة وسيتم اتاحتها عبر بوابة الازهر الشريف للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على النتيجة، ويمكن للجميع الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عاجل .. بالفيديو | اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2022 “ظهرت الان” بالرقم القومي عبر natiga.azhar.eg

  • الولوج إلى بوابة الازهر الشريف الالكترونية
  • اختيار نتيجة الثالث الثانوى الأزهرى من بين الخيارات في القائمة الرئيسية.
  • اختيار الشعبة المقيد بها الطالب.
  • عليك إدخال كافة بيانات الطالب مثل الأسم ورقم الجلوس بشكل صحيح وعليك أيضًا التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • وأخيرًا عليك الضغط على  كلمة بحث أو إظهار النتيجة.
  • لحظات قليلة وسوف تجد النتيجة متاحة أمامك على الشاشة مدعومة بالنسبة المؤية والدرجات. 
موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022
موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022

أجرى أليوم الدكتور الطيب رئيس الأزهر عدة اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم ليهنئهم بهذا الخبر المبهر، وذلك بعد أن اعتمد النتيجة رسميًا في كافة معاهد الجمهورية، وقد بلغت نسبة نجاح شعبة العلمي هذا العام  51.28% وأما بالنسبة لشعبة الأدبي فقد وصلت نسبة النجاح إلى 46.05%، وقد وصلت نسبة نجاح الطلاب لشعبة العلوم الإسلامية 100%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم إتاحة نتيجة الثانوية الازهرية للعام الدراسي 2022 عبر موقع بوابة الأزهر  وذلك في الميعاد الذي تم الإعلان عنه من قبل شيخ الأزهر وهو غدًا الخميس الموافق 28 يوليو 2022 لذا يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم  عبر الموقع الخاص بالأزهر.

عيد سعيد

محرر قسم الأخبار العاجلة بموقع نجوم مصرية


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