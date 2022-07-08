هنا.. رابط الاستعلام عن نتائج بكالوريا سوريا 2022 برقم الجلوس والاسم

يبحث الكثير في سوريا عن نتيجة البكالوريا ٢٠٢٢ عن طريق رقم الأكتتاب، وذلك في آخر ساعات يوم الخميس التي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم في سوريا، وقد أبلغت من قبل من مصدر في الوزارة أن نتيجة البكالوريا كانت يوم الثلاثاء وأنتظر أولياء الأمور ثم تم الاعتذار من قبل الوزارة عن هذا الخطأ وأن شهادة البكالوريا سوف تظهر يوم الخميس.

نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ في سوريا

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعلم في سوريا ٢٠٢٢ عن ظهور نتيجة البكالوريا يوم الخميس عن طريق رقم الاكتتاب ويكون حسب الاسم.

تم التوضيح من قبل مواقع إخبارية في سوريا عن اقتراب ظهور نتيجة البكالوريا يوم الخميس أو الجمعة، وأنه تم تصحيح جميع الامتحانات.

وتعتبر البكالوريا في سوريا هي مثل الثانوية العامة في مصر ومن خلال هذه المرحلة يتم الانتقال إلى الجامعة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠٢٢

يمكن الحصول على نتيجة البكالوريا بسهولة عن طريق الموقع الإلكتروني دون الذهاب إلى المدرسة والاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية: