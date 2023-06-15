هنا “رابط” الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444 برقم الهوية عبر” noor system”

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بالاختبارات السابقة ورصد الدرجات بالكنترولات، وفقا لتصريحات مسؤولين وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أفاد مسؤول الوزارة أن الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، حيث شهد عددًا متزايدًا من الاستفسارات من جميع طلاب وطالبات المدارس الذين يستفسرون عن نتيجة الفصل الدراسي الثالث، سنقدم لكم اليوم رابط الاستعلام من خلال السطور التالية، لتتمكنوا من الحصول عليها فور الانتهاء منها، تابعوا معنا.

خطوات الاستعلام

أوضح المتحدث الرسمي للوزارة عدة إجراءات إلزامية حتى يتمكن الطالب من الحصول على النتائج إلكترونيًا من المنزل، كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية:

أولاً: الدخول على نظام نور.