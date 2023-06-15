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هنا “رابط” الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444 برقم الهوية عبر” noor system”

سحر محمد الديب

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بالاختبارات السابقة ورصد الدرجات بالكنترولات، وفقا لتصريحات مسؤولين وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أفاد مسؤول الوزارة أن الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، حيث شهد عددًا متزايدًا من الاستفسارات من جميع طلاب وطالبات المدارس الذين يستفسرون عن نتيجة الفصل الدراسي الثالث، سنقدم لكم اليوم رابط الاستعلام من خلال السطور التالية، لتتمكنوا من الحصول عليها فور الانتهاء منها، تابعوا معنا.

هنا "رابط" الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444 برقم الهوية عبر" noor system"

خطوات الاستعلام

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أوضح المتحدث الرسمي للوزارة عدة إجراءات إلزامية حتى يتمكن الطالب من الحصول على النتائج إلكترونيًا من المنزل، كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية:

- صورة 1 - خطوات الاستعلام | خطوات الاستعلام عن النتيجة | هنا "رابط" الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444 برقم الهوية عبر" noor system"

  • نقوم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بحساب ولي الأمر.
  • ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
  • قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول للاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • سيتم فتح صفحة حساب ولي الأمر على حساب نور
  • قم بالنزول للأسفل للوصول إلى الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.
  • ثم قم بطلاعة النتيجة لبيان درجات الطالب كاملة.

- صورة 2 - خطوات الاستعلام | خطوات الاستعلام عن النتيجة | هنا "رابط" الاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثالث لعام 1444 برقم الهوية عبر" noor system"

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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