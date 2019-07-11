هنا.. رابط الإستعلام عن نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا بالأسم ورقم الاكتتاب

يترقب الألاف من الطلاب والطالبات في دولة سوريا، إعلان وزارة التربية والتعليم السورية، نتيجة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، وسط حالة من الترقب بين أوساط الأسر السورية التي تضم طالب أو طالبة ملحقين بالسنة النهائية بالبكالوريا، وبدأ البحث عبر محرك “جوجل” في التزايد بشكل كبير خلال الساعات الماضية عقب تردد الأنباء حول ظهورها.

نتيجة البكالوريا 2019 في سوريا 2019 :

ونفت وزارة التربية والتعليم السورية، برئاسة الدكتور عماد العزب، وزير التربية والتعليم، هذه الأنباء، موضحة إنها لم تكشف بعد عن موعد إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2019، وأن إعلان النتائج سيتم عقب إنتهاء المؤتمر الصحفي الذي يرأسه “العزب” والذي سيتضمن الإعلان عن الأوائل على مستوى محافظات سوريا.

موعد إعلان نتيجة البكالوريا في سوريا 2019:

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية السورية، إن نتيجة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، سيتم إعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مؤكدًا أنه من المتوقع إعلان نتائج البكالوريا السورية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري 2019.

رابط نتائج البكالوريا في سوريا 2019:

كشفت وزارة التربية والتعليم السورية في بيان سابق، إن الموقع الرسمي التابع لها هو الجهة الوحيدة الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الباكوريا في سوريا حسب الأسم والمدرسة وإستخراج، حيث يمكن لطلاب وطالبات البكالوريا الحصول على نتائج العام الدراسي الحالي 2019، من خلال موقع وزارة التربية للجمهورية العربية السورية .

ويتقدم محرري موقع ” نجوم مصرية بأجمل التهاني للطلاب الناجحين في مرحلة إتمام الشهادة الثانوية في دولة سوريا، متمنين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.