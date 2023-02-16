هل الدراسة في رمضان عن بُعد؟ التعليم السعودي يكشف الأمر وهذه هي الإجازات المتبقية في العام الدراسي

يبحث الكثير من الأشخاص حول حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثالث في السعودية، لا سيما أن القضية التعليمية من أهم القضايا الواجب الانتباه لها، بالإضافة إلى أنه عادة ما يجب التأكد من حقيقة ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية، كذلك مواقع التواصل الاجتماعية من أخبار تخص الطلاب، حيث أنه في كثير من الأوقات يحدث تضارب بين الحقيقة والوهم والأخبار المزيفة، لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الصدد.

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حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثالث في السعودية

إذا كنت ترغب في معرفة حقيقة الخبر الذي تداوله الكثير من الأشخاص فإنه لا بد من أن تحصل على المصدر من مكانه الحقيقي، ألا وهو من وزارة التعليم السعودية كونها هي من تملك الحق في تأكيد الخبر أو نفيه والتي صرحت أن هذه الشائعات ليست موجودة بالفعل.

وأن كل ما تم تداوله ما هو إلا كلام مزيف نابع من الخيال حيث نوهت الوزارة عن أنها لن تتأخر أبداً في إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالشأن التعليمي خلال صفحاتها الرسمية.

الدراسة في رمضان 1444/ 2023

كما أنها أوضحت أنه ربما روج الكثير هذه الشائعة نظرا لقدوم الفصل الدراسي الثالث مع بدايات شهر رمضان الكريم.

وهنا ظن الكثير أن المملكة سوف تعطل الدراسة نظرا لكون الصيام مرهق على الطلاب ولكن أكدت الوزارة على استمرار الخطة الدراسية كما هي تماما دون تعديلات.

الاجازات الرسمية المتبقية في العام الدراسي 1444

بعد عودة الطلاب من إجازة يوم التأسيس وذلك لتأدية اختبارات الفصل الثاني، على أن تكون باقي الإجازات خلال العام الدراسي 1444 كالتالي:



يوم الثامن والعشرين من شهر رجب لعام 1444 يبدأ الطلاب إختبارات الفصل الدراسي الثاني، والذي يوافق ميلاديًا يوم 19 من شهر فبراير الجاري، على أن يتم إعلان النتائج يوم العاشر من شعبان لنفس العام.

واستكمالًا للحديث وفي صباح يوم الثاني عشر من شهر مارس القادم تبدأ أولي أيام الفصل الدراسي الثالث، موافقًا هجريًا يوم 20 من شهر شعبان لعام 1444.

تستمر الدراسة حتى مع مطلع شهر رمضان، وتستمر إلى يوم الثاني والعشرين من الشهر، لتبدأ إجازة جديدة تنتهي يوم 6 شوال لعام 1444

وأخيرًا ينتهي العام في 22 يونيو 2023.



هكذا نكون أعلنّا النفي الواضح من الوزارة لذلك ندعوكم أعزائي المتابعين ألا تنساقوا وراء هذه النوعية من الشائعات، وعليكم تحري الدقة من المصدر نفسه لا من الكلام الذي يأتي على لسان الغير.