ننشر لكم توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 للقبول بالجامعات عبر بوابة الحكومة المصرية

نقدم لكم أعزاءنا القراء تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 -2020 حيث اعتمد مجلس الجامعات الحكومية والخاصة قواعد تنسيق قبول الطلاب الذين اجتازوا شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات، وفيما يلي نرصد لكم تقريراً مُفصلاً عن تنسيق الثانوية العامة لهذا العام الدراسي الشاق.

تنسيق الثانوية العامة 2019 :

ينتظر الآلاف الطلاب والطالبات موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق قبول الجامعات 2019، والتي من المقرر لها البدء يوم الأحد القادم الموافق 21 من يوليو، وفقاً لآخر الأنباء الصادرة من وزارة التعليم العالي ، لذا هناك فترة كافية للاطلاع على تنسيق العام الماضي لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل طالب وفقاً للمجموع الذي تمكن من حصاده.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة2019 يوم السبت الماضي، وجاءت نسبة النجاح 78% وتم إعلانها على موقع اليوم السابع برقم الجلوس، حيث يعتبر هو الموقع الوحيد الذي أعلن عن النتيجة من بين كل المواقع فقد فاز في المزايدة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، وتمكن الطلاب من الاستطلاع على نتائجهم ومن ثم البحث عن تنسيق العام الماضي لمعرفة ما يناسبهم كن الكليات وفقاً للمجموع الذي حصدوه.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات المصرية :

ننقل لكم المؤشرات الأولية للقبول في الجامعات المصرية والتي تُستمد من تنسيق العام الماضي، وإليكم ما يلي :

• رابط موقع التنسيق على البوابة الحكومية المصرية.

• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة الأدبية لعام 2018

• رابط بيان بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية لعام 2018

الجدير بالذكر أن عملية تسحيل الرغبات المرحلة الأولى بالتنسيق ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو المقبل وستنتهي يوم الخميس 25 من نفس الشهر، وإليكم تفاصيل ما ورد في البيان :