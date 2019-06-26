نموذج اجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2019

نقدم لكم اليوم نموذج اجابة امتحان الكيمياء 2019 ثانوية عامة، حيث أدي طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية اليوم الأربعاء السادس والعشرون من يونيو امتحان الكيمياء وتعتبر مادة الكيمياء من أهم مواد الشعبة العلمية سواء للعلمي علوم أو العلمي رياضة ، واليوم اختلفت آراء الطلاب حول امتحان الكيمياء 2019 وكانت هناك العديد من الشكاوي بخصوص امتحان الكيمياء وطول الامتحان الذي لاحظه الكثيرون وأكد الطلاب على أنه لايمكن حله مطلقا في ثلاث ساعات فقط ، بينما حدثت أول حالة انتحار بين طلاب الثانوية العامة بعد بدأ الوقت الأصلي من الامتحان بقليل حيث أصيب أحد الطلاب في مدرسة قرية القرشية بمركز السنطة محافظة الغربية بحالة نفسية سيئة فور قرائته لبوكليت امتحان الكيمياء 2019.

على الفور قام الطالب بالقاء نفسه من أحد النوافذ بجواره في المدرسه التي يؤدي فيها الامتحان وذلك بالطابق الرابع ود لقي الطالب مصرعه فورا قبل حضور الاسعاف إلى المدرسة، أدي ذلك إلى حدوث إرتباك كبير في لجان المدرسة حتى انتهاء الامتحان، وقد تكاثرت الشكوي من بعض اسئلة امتحان الكيمياء 2019 للثانوي العامة اليوم.

نموذج اجابة امتحان الكيمياء 2019 ثانوية عامة

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا نجوم مصرية نموذج اجابة امتحان الكيمياء 2019 للثانوية العامة وهو ليس النموذج الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي لم يصدر بعد ولكنه نموذج اجابة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل بعض معلمين الكيمياء.

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