نصائح هامة أثناء التقديم للكليات الحربية 2019

نقدم لكم من خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية أهم النصائح أثناء التقديم للكليات الحربية 2019، وما يجب على الطلاب تجنبه حتى لايتعرضوا للرفض من قبل الممتحنين وتلك النصائح هي من دفعات سابقة كانت في الكليات الحربية ،وسوف نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية أهم تطورات مرحلة التقديم أيضاً ومراحل النتيجة سواء القبول أو الرفض فور ظهور النتيجة عبر موقع وزارة الدفاع وذلك لتسهيل عملية التقديم للكليات الحربية لحضارتكم.

أهم النصائح

1-حلاقة الشعر والذقن والسوالف في جميع مراحل الاٍمتحانات والاٍختبارات.

2-عدم تواجد التليفون المحمول في كل المراحل الخاصة بالاختبار داخل مقر الامتحانات

3-عدم مغادرة الطالب لجنة إستلام ملف الإلتحاق دون إختبار السمات الشخصية والمواد المؤهلة والاستعلام عن النتيجة بواسطة الاستعلام الصوتى لمكتب التنسيق (16683) فى اليوم المحدد.

4-اٍحضار كارت التردد وبطاقة الرقم القومي +2 صورة4*6 + قلم جاف أزرق في كل المراحل

5-تسليم الملف من باب ستاد الكلية الحربية

6-على الطالب اللائق فى إختبار السمات ومتقدم للإختبار الطبى الحضور إلى القومسيون الطبي بالكلية الحربية فى اليوم المحدد الساعة السادسة صباحاً (صائم) من باب رقم (7) مرتدي (سليب أبيض بدون أى علامات مميزة ) مع حلاقة العانة والإبط مع مراعاة غسيل (الأذن والأسنان) وعدم تناول أى عقاقير طبية قبل ميعاد الإختبار الطبي

7-على كل الطلبة المتقدمين للاٍختبار النفسي والمعلومات العامة واللغة العربية الحضور في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً

8-على الطلبة المتقدمين للإختبار الشخصى (المواجهة) الحضور الساعة السادسة صباحاً

من باب مكتب التنسيق مع إرتداء قميص أبيض نصف كم سادة وبنطلون أسود قماش

وحذاء أسود مع عدم التخلف عن التوقيت المحدد.