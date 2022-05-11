نصائح لطلاب الثانوية العامة.. 4 أسرار لتخطيط المسقبل بشكل سليم

يقدم لكم موقع نجوم مصرية نصائح لطلاب الثانوية العامة، حيث جميعنا نتعرض لهذه اللحظة إلا وهي السؤال الدائم عن كيف سيكون مستقبلي القادم وكيف يمكنني أن أخطط له بشكل سليم وأضع الخطوات التي اخطوها في باقي سنوات عمري؟ وبما أن تلك الأيام هي خاصة بـ طلاب الثانوية العامة وكل منهم مهتم بالتخطيط لمستقبله وكيف تكون ملامح ذلك المستقبل ومن هنا إلتقينا بـ الدكتورة زينب مهدي استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية حيث أكدت على 4 أسرار من خلالها يتم التخطيط للمستقبل.

1-تحديد قدراتي ومهاراتي

هذه الخطوة هي أهم وأقوى خطوة في تخطيط المستقبل وكثير مننا للأسف يجهلها فهل يمكن أن تخطط لمستقبلك دون أن تعرف قدراتك ومهاراتك وما هي مميزاتك وأوجه القوة والضعف لديك؟ بالتأكيد لا ومن هنا لابد أن كل إنسان يريد أن حياته تسير بخطه وإستراتيجية عليه أن يعلم جيدا نوع قدراته وما هي المهارات التي يمتلكها.

2-اختيار نوع الخطة

بمعني أنه يوجد كثير من الشباب المخططين لمستقبلهم يضعون خطط طويلة الأجل ليعطون لنفسهم فرصة في التعلم من اخطاؤهم والإستفادة منها في المقابل نجد شباب يضعون خطط قصيرة الأجل حتى يحققون ما يريدون بشكل سريع ويطمحون في أهداف أكبر ولكن في كلا من الحالتين على الشاب أن يضع نوع الخطة التي تشبه قدراته مثلما وضحنا في السابق.

إقرأ أيضا:

إضافة المواليد على بطاقة التموين الآن… تعرف على التفاصيل

فوائد قشر الرمان المطحون العجيبة والتي تعالج العديد من الأمراض

منحة 400 جنيه شهريا للحوامل والمرضعات تصرف مشتريات… تعرف على التفاصيل

3-القدرة على التنفيذ

للأسف كثير من الشباب تقف عند نقطة التنفيذ ولم تتحرك خطوة واحدة خائفين من النتائج المترتبة على ما سوف يفعلونه ومن هنا تأتي خيبات الأمل التنفيذ هو يمثل قاعدة مهمة جداً والخوف منها يأتي بسبب الخوف من الفشل أو عدم الحصول على الاستحسان من الاخرين وفي كلا الحالتين هما خطأن كبيران لأنك سوف تقوم بالتنفيذ وليس من المرة الأولي مطلوب منك إنك تنجح المهم خطوة البدء التمثل حافز قوي جداً لتكملة الطريق.

4-لا تيأس من دخول جامعة لا ترغب بها

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة تلك الخطوة موجهه لهم بشكل مباشر وخاص جداً أنه لو لم تحظي بالكلية التي كنت تحبها فلا تيأس وتقول أن المستقبل قد توقف بالعكس المستقبل سوف يبدأ في الإفصاح عن أسراره أمامك طالما أنت قادر ولديك قدراتك تجعلك ناجح في أي شيء وليس شيء واحد فقط فهذا هو النجاح الحقيقي إنك أنت من تصنع النجاح سواء في العمل أو الدراسة تلك المرحلة ليست نهاية العمر بل هي بداية لمرحلة أخري جديدة وهي مرحلة التعليم الجامعي.