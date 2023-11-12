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نجاح استثنائي: 700 ألف طالب وطالبة يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ في 2500 مدرسة بجدة

منير محمد علي

أدى اليوم، الأحد، حوالي 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة وخليص ورابغ أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ، في مختلف المراحل الدراسية، حيث جرت في أكثر من 2500 مدرسة بجدة، وذلك وسط استعدادات متكاملة وأجواء منظمة في كافة لجان الاختبار.

انتهاء اختبارات نهاية الفصل الأول لـ700 طالب وطالبة في 2500 مدرسة بجدة

صور للطلاب السعوديين قاعات الاختبارات–المصدر: حساب إدارة تعليم جدة–تم تعديلهن

حيث تم توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بيسر، كذلك تمت متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالاختبارات في الميدان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة في حالة وجود أي طارئ.

وأشرفت منال اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، على سير الاختبارات في العديد من المدارس للبنين والبنات، وأكدت أنه تم تنفيذ الاختبارات بنجاح في أكثر من 2500 مدرسة في المنطقة، وذلك بفضل التحضيرات الفنية والتنظيمية المسبقة التي تمت من أجل توفير أجواء مناسبة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

تمت إجراءات الاختبارات في ظروف تنظيمية محكمة، وتم توفير الدعم الفني والإشراف اللازم، بالإضافة إلى ضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وقد قامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بضمان جاهزية العيادات المدرسية لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة خلال فترة الاختبارات.

من جانبهم، قام مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، بجولة على لجان الاختبارات بالمدارس التي تم زيارتها، حيث قام بمتابعة أعمال الاختبارات وآلية التصحيح والرصد والتدقيق.

بعد انتهاء الاختبارات، ستعمل الإدارات المعنية بتحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة، ورفعها للجهات ذات العلاقة، كما ستستمر إدارة الأمن والسلامة في تطبيق الاحترازات المتعلقة بسلامة الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس.

يشيرالتقرير الأولي إلى أن الاختبارات جرت بشكل سلس ومنظم، ولم ترد أي تقارير عن أي مشاكل أو تعثر في عملية الاختبارات، يعكس عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات – والذي يبلغ 700 ألف طالب وطالبة – حجم التحضيرات الضخمة التي قامت بها إدارة التعليم لضمان توفير بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لاجتياز الاختبارات بنجاح.

تعد هذه الاختبارات نقطة تحول مهمة في مسار العام الدراسي، حيث تعكس استيعاب الطلاب والطالبات للمواد الدراسية والمفاهيم التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الاختبارات في تقديم تقييم شامل للطلاب والطالبات ومعرفة مدى تقدمهم في المناهج الدراسية.

تشير التقارير الأولية أيضاً إلى أن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، السيدة منال اللهيبي، وجهت جهوداً حثيثة لمتابعة سير الاختبارات بنفسها، حيث قامت بجولات تفقدية في عدد من المدارس للتأكد من تنفيذ الاختبارات وفقاً للمعايير المطلوبة.

تعكس هذه الجهود القيادية التزام إدارة التعليم بجدة بتوفير تعليم عالي الجودة وظروف دراسية ملائمة لجميع الطلاب والطالبات، ويعد دعم قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات التربويات للمدارس والاهتمام الشخصي بسير الاختبارات جزءاً من استراتيجية التعليم في تحقيق النجاح الأكاديمي والتطوير المستمر.

من المتوقع أن تتواصل الجهود الإدارية والتعليمية في إعداد التقارير المفصلة حول نتائج الاختبارات، وسيتم تقديم هذه التقارير إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج.

تعكس نجاح هذه الاختبارات الاستثنائية التزام وإرادة الطلاب والطالبات في النجاح الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم التعليمية، كما تعكس أيضاً الجهود المبذولة من قبل الإدارة التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور في توفير الدعم والإرشاد اللازم للطلاب والطالبات في المملكة.

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منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.

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