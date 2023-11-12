نجاح استثنائي: 700 ألف طالب وطالبة يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1445هـ في 2500 مدرسة بجدة

أدى اليوم، الأحد، حوالي 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة وخليص ورابغ أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ، في مختلف المراحل الدراسية، حيث جرت في أكثر من 2500 مدرسة بجدة، وذلك وسط استعدادات متكاملة وأجواء منظمة في كافة لجان الاختبار.

صور للطلاب السعوديين قاعات الاختبارات–المصدر: حساب إدارة تعليم جدة–تم تعديلهن

مديرة تعليم #جدة: أكثر من 700 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول

عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/nRjYfUXXyL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 12, 2023

حيث تم توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بيسر، كذلك تمت متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالاختبارات في الميدان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة في حالة وجود أي طارئ.

وأشرفت منال اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، على سير الاختبارات في العديد من المدارس للبنين والبنات، وأكدت أنه تم تنفيذ الاختبارات بنجاح في أكثر من 2500 مدرسة في المنطقة، وذلك بفضل التحضيرات الفنية والتنظيمية المسبقة التي تمت من أجل توفير أجواء مناسبة للطلاب والطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

مدير عام ⁧تعليم جدة منال اللهيبي⁩ تقف ميدانياً على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عدد من المدارس صباح اليوم (الأحد).. واطمأنت على آلية أعمال ⁧الاختبارات. (عكاظ) pic.twitter.com/IRyHRQK1tM — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) November 12, 2023

تمت إجراءات الاختبارات في ظروف تنظيمية محكمة، وتم توفير الدعم الفني والإشراف اللازم، بالإضافة إلى ضمان سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، وقد قامت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بضمان جاهزية العيادات المدرسية لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة خلال فترة الاختبارات.

من جانبهم، قام مساعد المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، بجولة على لجان الاختبارات بالمدارس التي تم زيارتها، حيث قام بمتابعة أعمال الاختبارات وآلية التصحيح والرصد والتدقيق.

بعد انتهاء الاختبارات، ستعمل الإدارات المعنية بتحليل النتائج وإعداد التقارير اللازمة، ورفعها للجهات ذات العلاقة، كما ستستمر إدارة الأمن والسلامة في تطبيق الاحترازات المتعلقة بسلامة الطلاب والطالبات والعاملين في المدارس.

مساعدا مدير عام #تعليم_جده يتفقدان سير انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في عددٍ من المدارس ، ويطلعان على خطط أعمال اللجان الفنية،وآلية أعمال التصحيح والتدقيق والرصد اليومي للدرجات. pic.twitter.com/rSelrfxOsd — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 12, 2023

يشيرالتقرير الأولي إلى أن الاختبارات جرت بشكل سلس ومنظم، ولم ترد أي تقارير عن أي مشاكل أو تعثر في عملية الاختبارات، يعكس عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات – والذي يبلغ 700 ألف طالب وطالبة – حجم التحضيرات الضخمة التي قامت بها إدارة التعليم لضمان توفير بيئة ملائمة للطلاب والطالبات لاجتياز الاختبارات بنجاح.

قبل قليل ..

مدير عام #تعليم_جده تقف ميدانياً على انطلاقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتطمئن على انتظام الطلبة وسير الاختبارات. pic.twitter.com/PYzigh5qan — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 12, 2023

تعد هذه الاختبارات نقطة تحول مهمة في مسار العام الدراسي، حيث تعكس استيعاب الطلاب والطالبات للمواد الدراسية والمفاهيم التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول، من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الاختبارات في تقديم تقييم شامل للطلاب والطالبات ومعرفة مدى تقدمهم في المناهج الدراسية.

تشير التقارير الأولية أيضاً إلى أن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، السيدة منال اللهيبي، وجهت جهوداً حثيثة لمتابعة سير الاختبارات بنفسها، حيث قامت بجولات تفقدية في عدد من المدارس للتأكد من تنفيذ الاختبارات وفقاً للمعايير المطلوبة.

فيديو | مديرة تعليم محافظة جدة منال اللهيبي: مع بدء اختبارات نهاية الفصل الأول.. جولات رقابية من مشرفي الإدارات التعليمية لتوفير الدعم الصحي والنفسي للطلاب #برنامج_اليوم pic.twitter.com/HzJjs2r5bx — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 12, 2023

تعكس هذه الجهود القيادية التزام إدارة التعليم بجدة بتوفير تعليم عالي الجودة وظروف دراسية ملائمة لجميع الطلاب والطالبات، ويعد دعم قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات التربويات للمدارس والاهتمام الشخصي بسير الاختبارات جزءاً من استراتيجية التعليم في تحقيق النجاح الأكاديمي والتطوير المستمر.

من المتوقع أن تتواصل الجهود الإدارية والتعليمية في إعداد التقارير المفصلة حول نتائج الاختبارات، وسيتم تقديم هذه التقارير إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج.

صـور |

من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمدارس #تعليم_جده في يومها الأول . pic.twitter.com/HnReFogQzp — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) November 12, 2023

تعكس نجاح هذه الاختبارات الاستثنائية التزام وإرادة الطلاب والطالبات في النجاح الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم التعليمية، كما تعكس أيضاً الجهود المبذولة من قبل الإدارة التعليمية والمعلمين وأولياء الأمور في توفير الدعم والإرشاد اللازم للطلاب والطالبات في المملكة.