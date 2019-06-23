نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه 2019 : رابط الاستعلام برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تعتمد نتائج الدبلوم الفني اليوم، حيث سيحضر وزير التربية والتعليم المصري الحالي بديوان الوزارة وسيقوم بعمل مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية على مستوي جمهورية مصر العربية، وبعد أن ينتهي من هذا المؤتمر ستقوم الجهة المختصة برفع النتيجة على البوابة المصرية للتعليم الفني fany.moe.gov.eg الرسمية على شبكة الأنترنت .

نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه 2019

يمكن لأي طالب وطالب الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية مباشرة من خلال الرابط التالي natega.fany.emis.gov.eg ، والذي أطلقته الوزارة من اجل أن يستطيع جميع الطلاب معرفة نتائج الامتحانات عن طريق استخدام رقم الجلوس واختيار الشعبة، بعدها يبحث المستعلم بداخل البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة عن النتيجة الكترونيا للاطلاع على الدرجات ونسبة النجاح المئوية .

بعد عمليات البحث عن رابط بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، من اجل استخراج نتائج الدبلومات الفنية وضعنها لكم بالأعلى، من اجل تسهيل عليكم عمليات البحث عن النتيجة، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة ظهيرة اليوم بأذن الله، حيث أكددت بعض المصادر بداخل الوزارة بان نسبة النجاح اعلي من الأعوام السابقة، هذا يعطي انطباع كبير لدي كافة الطلاب بان نتائجهم بأذن الله ستكون ممتازة .

هنا يقدم موقع نجوم مصرية خدمة اعرف نتيجتك من رقم جلوسك، حيث يمكنكم تركه برسائل هذا المقال بالأسفل، وفور اعتماد النتيجة سوف نقوم بالدخول مباشرة على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني ، من اجل مشاركتكم فرحة النجاح، حيث نتمنى للجميع التوفيق والسداد بأذن الله .

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