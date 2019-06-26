نتيجة الصف الأول الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس جميع محافظات مصر – نتيجة سنة أولي صنايع آخـــر العام

نتابع سوياً زوارنا حركة إعلان نتيجة الصف الأول الصناعي 2019 الترم الثاني على مستوي جميع محافظات الجمهورية، عبر رابط موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، حيث مثل كل عام بتلك الفترة تشهد الأسر المصرية حالة من القلق والتوتر الذي يسيطر علهم هم والطلاب لاقتراب اعتماد نتائج الدبلومات الفنية نصف العام نظام ثلاث و خمس سنوات لجميع مراحلها سواء نتيجة الثانوية الصناعية 2019 أو نتيجة الصف الأول الصناعي 2019 أو نتيجة الصف الثاني الثانوي الصناعي.
مازلنا نترقب معا خلال أيام قليلة إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019
نتيجة الصف الأول الصناعي 2019 الترم الثاني
فنعلم جميعاً أهمية نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ وكذلك نتيجة شهادة الدبلومات الفنيه التي تتيح للطلبة والطالبات دراسة حرفة يستطيع الطلاب من بعد استكمال مراحل التعلم حصوله على حرفة يمارسها بحياته العملية، فهناك من يحصل على الدبلوم التجاري وهناك من يحصل على الدبلوم الزراعي والتمريض أيضا، أما عن الدبلوم الصناعي فهو يتيح عدة مجالات منها مجال التفصيل ومجال الزخرفة علاوة على المجلات الأخري كدبلوم الميكانيكا و الكهرباء وكذلك ودبلوم العلاقات الصناعية
نتيجة سنة أولي 1 ثانوي صناعي 2019
ولحرص موقعنا على تيسير عملية استخراج نتيجة سنة أولي 1 ثانوي صناعي 2019، حال إعلانها رسميا يمكن للطلاب ترك تعليق يحمل رقم الجلوس وسنقوم بالاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي نصف العام لك من خلال الرد على التعلق، مع تمنيات أسرة الموقع بالمزيد من التفوق والنجاح لطلاب الدبلومات الفنيه.
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التعليقات
نتيجه اولى ثانوي صنايع رقم الجلوس 2397
محافظة البحيرة قسم ملابس رقم الجلوس ١٨٥٦
رقم الجلوس ١٨٥٦ من البحيرة
انامن محافظة الجيزه قسم معادن بعد اذنكوا حد يجيبلى النتيجه انا سنه اولى صناعي
أسماء سمير رمضان بشير 222 اسوان ادفو
أسماء سمير رمضان بشير اسوان ادفو الرديسيه 222
مصطفي علي رقم الجلوس161
دشنا الصناعيه بنين
في انتظار هور نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي 2019 حال ظهورها رسميا سيتم الاستعلام لك
رقم الجلوس 1464
الا سم / وليد احمد فتحى سيد رقم الجلوس/ 1227
رقم الجلوس 1143
اسمى .. فادى عبدالجواد علوان ابراهيم
رقم جلوس /733 القاهره مدرسه الرضوانيه صناعي قسم كهرباء الصف الأول الثانوى
الاسم/شيماء احمد محمد ابراهيم محمد
رقم الجلوس /4385
محافظة المنيا مدرسة بني مزار فنيه بنات
نتيجه الصف الاول صنايع بنات محافظه قنا
علاء شريف عبدالنبي
محافظه الجيزه
رقم الجلوس 1040
علاء شريف عبدالنبي
رقم الجلوس 1040
مصطفي عبد النبي محمود
رقو الجلوس:٢٦٠
محافظه السويس
اسمي ندي منتصر إبراهيم هنداوي رقم الجلوس 1468محافظة كفر الشيخ
نتيجة حازم مجدي عبد العليم ١٢٩
رقم الجلوس 171 ….. الصف الأول الثانوي الصناعي.بمحافظة الأقصر.. إسنا
2117 انا من محافظ المنيا مركز ملوى
شكرا للاهتمام
اسمي محمد علاء بغدادي
رقم جلوسي 111
مدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بمحافظة الاقصر
اسمى/اسلام محمد السيد عبد الحميد ايوب
مدرسه/ابيس الثانويه الصناعيه المشتركه .محافظه الاسكندريه
رقم الجلوس/٢٠١
نتيجه الصف الأول الصناعي مدرسه السلام الثانوي الصناعي بنات محافظه القليوبيه
3650 فارس صبري حامد
اسيوط منفلوط
نتيجه الصف الاول الثانوي الصناعي 1148
انا فى سنه اولى ثانوى فنى قسم زخرفه ورقم الجلوس بتاعى اهو
3049
بلال احمد ابراهيم سليم
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 7112
النتجة. بسرعة
مصطفي عبد الحميد احمد مجاهد
رقم الجلوس ١٧٤
المدرسه المعماريه
رقم الجلوي٦٢٦٨ الاسم هشام سعيد فكري علي محفظة قنا مركز دشنا يرت اعرف النتيجه بتاعتي في اسرع وقت
فاطمة سامى سعد
اسمي ولاء محمد علي البيومي عماره
رقم الجلوس ١٣٩ محافظة الغربيه اول صنايع قسم ظخرفه
قسم زخرفه
انا من محافظه المنيا قسم زخرفة برضه ILVO رقمى 01118248620 رنى عليا