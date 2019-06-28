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البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس “ثانوي صنايع الصف الأول” جميع الأقسام

كتب رانيا خليفهفي آخر تحديث
البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس “ثانوي صنايع الصف الأول” جميع الأقسام
الثانوي الصناعي 2018

من المترقب الان ظهور نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول من خلال بوابة التعليم الفني، حيث ينتظر جميع طلاب الدبلومات الفنية 2019 نتائجهم بعد الانتهاء جميع من أداء الاختبارات للعام الدراسي 2019، ولمعرفة نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 بعد تعب وجهد استمر  على مدار  العام بأكمله، للخروج من الصف بأفضل التقديرات وبأعلى الدرجات والتي تسعد ذويهم وتلبى طموح الطالب لاستكمال مراحل تعليمه القادمة، ومتابعة من موقعنا نجوم مصرية مستمرة لظهور نتيجة الثانوية الصناعية 2019 الترم الثاني.

فقد من المترقب الآن خلال ساعات قليلة إعلان رسمياً نتيجة سنة أولي صنايع 2019 عبر البوابة المصرية  للتعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفنى

نتيجة الصف الاول الثانوي التجاري الترم الثاني 2019

نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (تجارى-صناعى-زراعى ) برقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الثانوي التجاري 2019 الترم الثاني جميع المحافظات

نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019

ويتم الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفنى الصناعى 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني وكذلك البوابة الالكترونية بجانب ينشر موقع اليوم السابع نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول عقب ظهورها رسمياً، وتظهر النتائج بجميع المحافظات الجمهورية على حدا.

نتيجة 1 ثانوي الصناع
نتيجة سنة اولي الصنايع 2019

نتيجة 1 ثانوي صنايع  2019 فى جميع محافظات مصر

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة القاهرة

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الجيزة

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاسكندرية

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة القليوبية

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة السويس

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة  الشرقية

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة  دمياط

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة كفر الشيخ

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة البحر الاحمر

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة البحيرة

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة اسيوط

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاسماعيلية

ثانوي صنايع الصف الاول محافظة قنا

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة سوهاج

نتيجة نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة المنيا

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الفيوم

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة بنى سويف

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة بورسعيد

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة مرسى مطروح

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الدقهلية ا

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة المنوفية

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الغربية

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة اسوان

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاقصر

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الودى

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الجديد

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة جنوب سينا

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة شمال سينا

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عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية

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