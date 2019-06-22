نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس في جميع الشعب “الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي” على اليوم السابع والبوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الدور الثاني

بعد انتهاء طلاب الدبلومات من أداء الامتحانات الدور الثاني في جميع المواد تقوم الجهة المتخصصة في تصحيح ورصد أوراق الإجابات في جميع المدارس، حيث يرتقب الطلاب في كافة المحافظات لحظة اعتماد النتيجة في أي لحظة، حيث يمكن لجميع طلابنا الاستعلام عن نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2019 عن طريق استخدام رقم الجلوس واختيار الشعب بكل سهولة، حيث يوفر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني الإلكتروني اختيار القسم التعليمي سواء كان الصناعي أو التجاري أو الزراعي أو الفندقي أو شعبة التمريض بكل سهولة.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

يمكن من رقم جلوسك الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 من خلال تركه بالتعليقات مع توضيح بياناتك بالتفاصيل وفور اعتمادها رسميا سوف نخبرك بالنتيجة

باستطاعة كافة الطلبة والطلبات بجميع الشعب والفروع الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط السابق، من اجل استخراج نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بك، أو من خلال خدمة موقع نجوم مصرية المجانية وهي استعلم عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2019 عن طريق كتابة اسمك والشعبة التي تنمني أليها ورقم الجلوس بأسفل هذا الخبر الحصري، وسوف نعلمكم بجميع الدرجات في كل مادة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني

تفيد بعض المؤشرات بان النتيجة سوف تعلن رسميا خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف يعلن عن نسب النجاح وبحسب بعض التصريحات بان نسبة النجاح في الدور الثاني مرتفع ولا يوجد طلاب كثيرون راسبون في الامتحانات، حيث نتمنى للجميع التوفيق والنجاح في نتائج الدبلومات العامة لعام 2019.

← إقرأ أيضاً: