موعد نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 جميع المحافظات وطريقة إعلان النتائج للطلاب حسبما أكدت الوزارة

حيرة كبيرة جداً بين جميع أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي حيث يترقبون الإعلان الرسمي عن ظهور نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 الخاصة بهم بعد أن تأخرت النتيجة وقت كثير جداً، حيث انتهى الطلاب من الامتحانات منذ أسابيع وحتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالإعلان عن نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022 الخاصة بالطلاب ولم تحدد الوزارة حتى موعد رسمي خاص بظهور النتائج، كما يسعى الطلاب وأولياء الأمور أيضاً إلى معرفة هل ستظهر نتيجة أولى ثانوي بالدرجات أم لا وهل ستظهر النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي أم في المدارس، وكل ذلك سنتناوله متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري المميز نجوم مصرية فتابعوا معنا.

نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني

يُعد نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني واحد من أهم المواضيع التي تتصدر المشهد في مصر حالياً حيث يتساءل الجميع عن موعد ظهور النتائج، وكما ذكرنا وأن الوزارة لم تحدد موعد نهائي ولكن أشارت بعض المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بتصحيح الأوراق الخاصة بالأسئلة الإلكترونية (70%) وفور الانتهاء منها سيتم الإعلان عن النتائج، وذلك حيث كان امتحان الصف الأول والثاني الثانوي مقسم إلى قسمين 30% للأسئلة المقالية و 70% للأسئلة الإلكترونية “بابل شيت”، وتم تصحيح الأسئلة المقالية في المدارس فور انتهاء الطلاب من الامتحانات مباشرة، والنتيجة الآن متوقفة فقط على تصحيح الأسئلة الإلكترونية وفور انتهاء الوزارة منها ستقوم بإرسال النتائج إلى المدارس من أجل جمع الدرجات ومن ثم إعلان النتيجة.

درجات امتحان الصف الاول الثانوي 2022

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية صورة توضح توزيع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي في جميع المواد الدراسية قبل الإعلان عن نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني، وجاء التوزيع كالآتي:-

موعد نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022

حتى الآن لا نعرف ما إن كانت نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الثاني ستظهر بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة أم سيتم الإعلان عنها في المدارس فقط، ولكن أكدت بعض المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن إرسال نتائج الأسئلة الإلكترونية للامتحانات الخاصة بالطلاب سيكون في يوم الخميس القادم الموافق 9 يونيو 2022، على أن يتم إعلان النتائج في المدارس بعد المراجعة ورصد الدرجات وجمعها مع درجات الأسئلة المقالية وذلك في خلال الأسبوع القادم بإذن الله.