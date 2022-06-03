ظهرت الآن.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

تزداد عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية عبر العديد من محركات البحث المختلفة في مصر حول نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022، حيث كان جميع الطلاب في جميع إدارات التعليم في محافظة القليوبية قد أدوا الامتحانات وانتهوا منها يوم 19 من شهر مايو الجاري وينتظرون الإعلان عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022 الخاصة بهم للاطمئنان على الدرجات الخاصة بهم في كافة المواد التي امتحنوا فيها، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية الإخباري كل التفاصيل الخاصة بهذه النتائج وخطوات التعرف عليها بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية

الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في محافظة القليوبيه ينتظرون بفارغ الصبر إعلان مديرية التربية والتعليم عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022 لجميع الطلاب من أجل الاستعلام عنها، وذلك حيث أشارت المصادر من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه حتى الآن ما زالت عمليات التصحيح ورصد درجات الامتحانات الخاصة بالطلاب جارية ولم يتم الانتهاء منها وأكدت المصادر على أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ومن المتوقع أن تنتهي عملية التصحيح في الأيام القليلة الماضية، وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيسبوك أكدت على أنه فور الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم اعتماد النتائج من السيد المحافظ ورفع النتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

ونوضح لكم الآن توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022 الترم الثاني كالآتي:-

المادة الدرجة اللغة العربية 40 الرياضيات 30 الدراسات 20 العلوم 20 اللغة الإنجليزية 30 المجموع الكلي 140

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبيه 2022 الترم الثاني

فور الإعلان عن ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022 من جانب مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عن طريق اتباع الخطوات التي نوضحها لكم كالآتي:-

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية .

. اختيار طريقة البحث عن النتيجة سواء بالاسم أو رقم الجلوس أو المدرسة أو الإدارة التعليمية.

إدخال بيانات الطالب الذي ترغب في البحث عن النتائج بها.

الضغط على علامة البحث الموجودة كما هو موضح في الصورة السابقة.

انتظر لحظات قليلة لتظهر نتيجة الطالب واطلع عليها.

ملحوظة هامة: حتى الآن لم تظهر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية الترم الثاني 2022 والموجودة على الموقع هي نتيجة الترم الأول، أيام قليلة وسيتم الإعلان عن ظهور نتائج أخر العام، تابعوا معنا من خلال هذا المقال لمعرفة كل جديد حول نتيجة الترم الثاني.

ما هي إلا ساعات قليلة فقط تفصلنا عن الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-22 حيث اقتربت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وسيتم اعتماد النتيجة من جانب السيد المحافظ وبعد ذلك يتم إعلان النتائج رسمياً عبر الموقع الإلكتروني الذي قدمناه لكم في هذا المقال.

حتى الآن ما زالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات لم تنتهي وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على فيس بوك بأن أعمال التصحيح اقتربت من الانتهاء وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني في منتصف الأسبوع القادم.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

أكدت محافظة القليوبية في الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك أن نتيجة الشهادة الاعدادية اقتربت من الظهور ولكن نفت جميع الشائعات التي تشير إلى أن النتيجة ستظهر اليوم الخميس، وأكدت بعض المصادر أن عملية التصحيح ستنتهي غداً الجمعة في الكنترولات وستظهر النتيجة مساء يوم الاثنين القادم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

انتهت منذ قليل أعمال تصحيح أوراق امتحانات جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع مديريات التعليم في محافظة القليوبية وفقاً لما نشرته صفحة المحافظة على فيس بوك، حيث أشارت المحافظة إلى أنه سيتم بدء رصد الدرجات بداية من يوم غد الجمعة، ومن المقرر أن تظهر النتيجة في منتصف الأسبوع المقبل على صفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة “يوم الاثنين المقبل بإذن الله”.

انتهت أعمال التصحيح ورصد درجات الامتحانات لجميع الطلبة والطالبات على مستوى محافظة القليوبية، وكلها ساعات قليلة ويقوم المحافظ باعتماد النتيجة بشكل رسمي وسيتم ظهورها عبر موقع المديرية كما وضحنا لكم في أعلى هذا المقال، وجاءت نسب النجاح في المواد كالآتي: العربي 91% والرياضة 93% والعلوم 81% والإنجليزي 95% والدراسات 96%.

اترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس واستلم نتيجتك فور ظهورها رسمياً.