نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الفني في مصر

سوف نرفق لكم رابط موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب، حيث انتهي جميع الطلاب من أداء الامتحانات بدون أي وجود شكاوى بسبب صعوبة الامتحانات، وان جميع الاختبارات أتت في مستوي الطالب المتوسط، سوف نوفر لجميع طلاب التعليم الفني في مصر رابط الاستعلام برقم الجلوس من اجل استخراج نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم رابط بوابة التعليم الفني في مصر.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يعتمد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رسميا من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده بمبني الوزارة بالعاصمة بجمهورية مصر العربية، وسوف يعلن سيادته عن نسب النجاح في كافة الفروع والأقسام، بعدها سوف يقوم المتخصصون برفع نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية على رابط الإلكتروني على اللينك التالي.

أعمال الكنترول لتصحيح الأوراق في كافة المواد الدراسية مستمرة في كافة المحافظات المصرية على مستوي الجمهورية، حيث اكد رئيس عام الامتحانات بان الكثير من الطلاب التعليم الفني قد حصلوا على درجاتهم التي تأهلهم بالعبور من مرحلة الصف الثالث الثانوي للدبلوم الفني الصناعي والتجاري والزراعي وباقية الأقسام، وأضاف بانه لا داعي للقلق والتوتر بسبب اقتراب موعد ظهور النتائج

موقع ملاحق الدبلومات الفنية بوابة التعليم الفني

يمكن الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية اليوم السابع برقم الجلوس بكل سهولة من خلال الدخول على البوابة الإخبارية أو من خلال الدخول على موقع وزارة التعليم الفني، من اجل معرفة الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية، حيث تتمني أدارة موقع نجوم مصرية للطلاب الدبلوم الفني النجاح بأذن الله.

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