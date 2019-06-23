نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس والاسم من الموقع الرسمي للبوابة المصرية للتعليم الفني

ساعات قليلة وسترفع نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية وباقي الأقسام على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث بإمكان جميع الطلبة والطلبات استخدام رقم الجلوس واختيار نوعية التخصص بكل سهولة من اجل عرض النتائج لنهاية العام الدارسي 2019 ، حيث يقدم موقع بوابة التعليم الفني هذه الخدمة على شبكة الأنترنت، من اجل توفير الوقت علي الطلاب في الذهاب إلي المدارس و معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بالدرجات لجميع الأنظمة الثالث 3 و 5 الخمس سنوات في جميع أنحاء الجمهورية المصرية .

نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 برقم الجلوس

هناك مصادر بان الوزير سوف يعقد مؤتمر صحفي من اجل اعتماد نتائج الدبلومات الفنية بجميع المحافظات اليوم بديوان الوزارة، حيث سيقوم بالاتصال بأوائل الطلاب لكي يهنئهم بحصلولهم على الدرجات النهائية، كما سيعلن عن النسب والمؤشرات النهائية لجميع الشعب التعليمية بالتعليم الفني سواء كان فني صناعي أو فني تجاري أو فني زراعي أو فني تمريض أو فني سياحة وفنادق، حيث يمكنكم معرفة كل ذلك من خلال الولوج على موقع بوابة التعليم الفنى لمعرفة نتائج الدبلومات الفنية .

بالأعلى رابط natega.fany.emis.gov.eg المباشر للاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الرسمي، فور اعتمادها من قبل الوزير، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، حيث يمكنكم الاستعلام عن نتيجة التعليم الفني 2019 برقم الجلوس، من خلال تركه بالأسفل، وسوف نقوم بجلب لكم درجات النجاح بإذن الله .

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