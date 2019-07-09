نتيجه الثانويه العامه 2019 الدور الأول | رابط موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

نتيجه الثانويه العامه 2019 بالاسم، يقدم موقع نجوم مصرية متابعة مستمرة تخص وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019 والتي يبحث عنه كافة الطلاب والطالبات في حالة من القلق والتوتر التي تشغل بالهم طوال الوقت، ويأتي ذلك بعد أن أشارت المصادر الرسمية، أن نتيجة الثانوية اقترب ظهورها بشكل كبير، إذ أن أعمال التصحيح أوشكت على الانتهاء، ومن ثم يقوم المصححون باستئناف أعمالهم على أكمل وجه، والتي تتمثل في المراجعة والتجميع، حرصًا على حصول كل طالب على أعلى الدرجات، فيُعطى كل ذي حق حقه.

نتيجه الثانويه العامه 2019

فيما نشر موقع الوطن، مؤكداً أن نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم فقط سيتم نشرها نهاية الأسبوع المقبل بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي باعتمادها بنسبة نجاح مرتفعة، وذلك وفقًا للعينة العشوائية في كافة مواد الشعبة العلمية والأدبية.

بوابة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

وعن أخبار نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس بخصوص حصول صفحات الغش على نتائج طلاب الثانوي العام، فقد أكد مصدر مسؤول أن كل ما يتم نشره بخصوص هذا السياق غير صحيح بالمرة، خاصة أنّ كنترولات ولجان التصحيح لم تنتهي من أعمالها من الأساس.

يمكنك الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه 2019 فور ظهورها – خلال أيام قليلة – من خلال تسجيل بيانات الجلوس الخاصة بك في تعليق بأسفل المقال.