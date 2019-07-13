يترقب وينتظر الآلاف من الطلاب ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019، حيث أنه وزير التعليم اعلن بأنه اعتماد النتيجة سيكون صباح يوم السبت،كما سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل في كل القطاعات الأربعة من الكنترول، وبعد اعتماد النتيجة يتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي يرأسه وزير التعليم، ويتنافس العام الحالي عدد كبير من الطلاب على مقاعد الأوائل في الثانوية العامة، كما أن نسبة نجاح الطلاب مرتفعة للعام الحالي عن العام الماضي.

وقد تم الإعلان عن النتيجة العشوائية لكل مادة على حدى، من خلال تقارير صحفية يتم الإعلان عنها من وقت لأخر، فقد انتهى الطلاب منذ يوم 7/6 من أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة، والتي قد بدأت في يوم 2019/6/8، حيث سارت الكثير من الأحداث أثناء أداء الطلاب الامتحانات، وهم الآن في حالة ترقب وانتظار للإعلان عن النتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2019

من المقرر أن تقوم وزارة التعليم بطرح موقع إلكتروني رسمي ينشر من خلاله نتيجة الثانوية العامة الدور الأول ونتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث تقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له تظهر لك النتيجة في الحال، وسوف نوضح لكم رابط موقع نتيجة الثانوية العامة وبوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة وهو يتمثل في الأتي:

موقع بوابة الثانوية العامة.

أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

موقع اليوم السابع الإخباري.

في حالة فقد رقم الجلوس يمكن معرفة طريقة الحصول عليه من( الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة في حالة فقده)

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

أوضحت مصادر بأنه من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 يوم الأحد القادم عبر مواقع وزارة التربية والتعليم التي سوف تعلن عنها الوزارة، حيث أنه من المقرر أن تعتمد الوزارة نتيجة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 2019/7/13، وتظهر بعد ذلك بشكل رسمي يوم الاثنين القادم داخل جميع المدارس.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وأما في حالة عدم القدرة في حصول الطالب على نتيجة الثانوية العامة نتيجة الضغط من جانب الطلاب على الموقع فيمكن للطالب ترك رقم الجلوس الخاص به في التعليقات أسفل المقال وسوف نقوم بمساعدته في جلب النتيجة له من خلال موقع اليوم السابع، ولمعرفة مستجدات أخبار نتيجة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التعليم للإعلان عن النتيجة يمكن حفظ المقال لديك للتعرف على موعد المؤتمر الصحفي وتفاصيل ما سيدور به.