عاجل الان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الالكترونية

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2022، من خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم الساعة الثانية ظهرا من مساء يوم الخميس الموافق 28/7/2022، وتم بث النتائج واعلانها رسميا عبر صفحة الازهر الشريف علي منصتي تويتر وفيس بوك، وسوف نوضح لكم خلال هذا المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الازهر الالكترونية بالرقم القومي 2022.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ينتظر طلاب الثانوية الازهرية الان نتيجة الثانوية الازهرية 2022، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يجري حاليا لاعتماد النتيجة ويبث المؤتمر بشكل مباشر علي صفحات الازهر الشريف علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الإعلان بالأمس عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الازهرية بقسميها العلمي والادبي والشعبة الإسلامية، وسوف يتم اتاحة النتيجة للطلاب بعد اعلان النتيجة رسميا من خلال بوابة الازهر الالكترونية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2022

قدم الشيخ الدكتور أحمد الطيب التهاني والتبريكات باتصال هاتفي لأوائل الثانوية العامة الأزهرية وذويهم قبل ساعات من إعلان النتيجة مساء اليوم الخميس في الثانية ظهرا لجميع محافظات مصر، والجدير بالذكر أن الطلبة الأوائل هم: –

الأولى على الفرع الأدبي هي أميرة أسامة سعيد عبد المنجى، المحافظة القاهرة، حصلت على نسبة 98% من معهد الإمام عبد الحليم محمود.

الأولى على الفرع العلمي هي آلاء أحمد أمين حسانين، وهي من طلبة معهد فؤاد خميس، حصلت على نسبة 99,8%.

والأول مكرر للفرع العلمي يوسف أحمد محمد أبو حسين، خريج معهد طور سيناء، وحاصل على نسبة 99,8%.

الأولى على الفرع الأدبي وهي كفيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة ريم عيسى عبد القادر البدوي من معهد سمنود وحصلت على نسبة ٩٧.٩٤ % .

. الأول على شعبة العلوم الإسلامية الطالب : -حسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، من معهد سنورس بنسبة 98,4%.

رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2022 يكون عن طريق اتباع الخطوات الاتية: